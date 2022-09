El dato sobre Tom Brady y Gisele Bündchen que refuerza los rumores de crisis

El inicio de la temporada de la NFL trajo mucho más que futbol. Los rumores de la separación de Tom Brady y Gisele Bündchen han desviado la atención que en otro momento hubiera estado enfocada en el arranque número 23 en su laureada carrera.

Todo comenzó, quizá, cuando en los primeros días de agosto Brady solicitó un permiso para ausentarse por varios días para atender asuntos personales, una situación inusual en el historial del multicampeón.

Desde entonces, la polémica se ha centrado en el presunto distanciamiento de la pareja cuyo origen estaría en la insistencia de Tom Brady por permanecer activo en la NFL, luego de que ella le ha pedido en diferentes momentos que se retire definitivamente del deporte para poder dedicarle tiempo y atención a su familia. Ahora, un nuevo rumor apunta a que el conflicto es efectivamente muy serio.

En una entrevista previa al escándalo, otorgada a la revista Elle, Gisele reafirmó su apoyo a Brady, pero reconoció las contras de la práctica de ese deporte @gisele - @tombrady

Gisele y Brady estarían viviendo en casas separadas, de acuerdo con una fuente cercana a la modelo que le habría confiado esa información a CNN.

La pareja que se casó en 2009 tiene dos hijos: Vivian Lake, de 9 años, y Benjamin Reid, de 12, además de Jack, quien tiene 15 años y es fruto de una relación anterior de Brady pero está muy integrado a la familia. De hecho, en 2020 Jack tomó la decisión de mudarse a Tampa precisamente por la continuidad de la carrera de Brady con los Buccaneers.

Hace unos días, la revista Elle publicó una entrevista, realizada previa a esta crisis matrimonial, en la que Bündchen expresó que el retiro ha sido un tema recurrente en su relación: “Definitivamente he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero en última instancia, siento que todos debemos tomar una decisión que funcione”. Sin embargo, destacó que esa determinación le correspondía a él porque el fútbol americano es una parte muy importante de su vida.

ARCHIVO - Tom Brady, quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, abandona el campo tras un partido de pretemporada frente a los Texans de Houston, el sábado 28 de agosto de 2021 (AP Foto/Matt Patterson, archivo)

Tom Brady, con siete anillos de Super Bowl y todo el reconocimiento alrededor del mundo por su carrera, reconoce los sacrificios que ha tenido que hacer para convertirse en la figura histórica del deporte que es hoy. Especialmente cuando eso ha significado poner en segundo plano su vida personal por más de dos décadas.

“No he tenido una Navidad en 23 años y no he tenido un Día de Acción de Gracias en 23 años, no he celebrado cumpleaños con personas que me importan que nacieron entre agosto y finales de enero. Y no puedo estar en funerales y no puedo estar en bodas”, declaró en el podcast de Jim Gray hace unos días.

“Creo que llega un punto en tu vida en el que dices: ‘¿Sabes qué? Estoy satisfecho y es suficiente y es hora de continuar, de pasar a otra fase de la vida’”, añadió, pero sin revelar si ya tiene una fecha para poner el punto final a su trayectoria. “Todavía lo disfruto, lo siento, siento la alegría, siento la felicidad, siento la camaradería”.

La semana pasada en el marco del debut de los Buccaneers en la semana 1 de la NFL, Gisele Bündchen envió un mensaje de aliento a su esposo a través de Twitter: “¡Vamos, Tom Brady!, ¡Vamos Bucks!”. Pero los rumores sobre una crisis matrimonial no se han disipado.