Una imagen satelital de la NASA revela un remoto reino “muy activo” en el Atlántico Sur

Una imagen satelital de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), captada el 24 de agosto, reveló actividad volcánica en el monte Michael, ubicado en la remota isla Saunders, en el Atlántico Sur. El registro mostró una señal térmica procedente del lago de lava de su cráter, una pequeña columna volcánica y nieve oscurecida en la ladera norte.

Qué reveló la NASA sobre la actividad volcánica del monte Michael

El registro fue obtenido por el instrumento Operational Land Imager (OLI) del satélite Landsat 8, perteneciente al programa conjunto de la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), según informó el Observatorio de la Tierra de la NASA el 7 de septiembre.

El pico de 843 metros alberga uno de los pocos depósitos de material fundido persistentes del planeta NASA.GOV

La escena en color natural muestra al monte Michael por encima del océano cubierto de hielo. Sobre la imagen se superpuso una señal infrarroja representada en rojo, correspondiente a las bandas 7-6-5 del instrumento OLI.

Ese indicador permitió detectar el calor procedente del lago de lava persistente que ocupa el cráter de la cumbre. Una pequeña columna suspendida sobre el pico y la nieve oscurecida en las laderas del norte también señalaron que la actividad continuaba.

La captura resultó posible cuando el invierno comenzaba a perder intensidad cerca del círculo polar antártico. Durante esa estación, la región atraviesa meses de oscuridad y el hielo marino ocupa las aguas oceánicas. Sin embargo, una inusual ausencia de nubosidad permitió observar el comportamiento del volcán.

Monte Michael: dónde está el remoto volcán de la isla Saunders

El monte Michael es un estratovolcán situado en el centro de la isla Saunders y rodeado por las aguas del Atlántico Sur. Su cima alcanza los 843 metros de altura y alberga un lago de lava con actividad frecuente.

La isla integra el archipiélago de las Sandwich del Sur, una cadena de pequeños picos volcánicos que se extiende a lo largo de unos 350 kilómetros. Estas formaciones surgieron por la subducción de la placa Sudamericana debajo de la placa que lleva el nombre del conjunto insular.

En los últimos siglos se registraron erupciones periódicas en las islas, incluso en el monte Michael. Su aislamiento geográfico obliga a los científicos a recurrir principalmente a información satelital para estudiar el comportamiento volcánico.

Cómo descubrieron el lago de lava persistente del monte Michael

Un análisis de anomalías térmicas detectadas durante 30 años mediante observaciones de Landsat, Sentinel y el Radiómetro Avanzado de Emisión y Reflexión Térmica Espacial (Aster, por sus siglas en inglés) llevó a los investigadores a concluir que el monte Michael contiene un lago de lava persistente dentro de su cráter.

El monte Michael está ubicado en la remota isla Saunders, en el Atlántico Sur NASA.GOV

Se trata de una característica poco habitual. Solo un grupo reducido de volcanes del planeta presenta formaciones similares con actividad frecuente. Entre ellos se encuentran el Kīlauea, el Nyamulagira y el Erta Ale.

Los instrumentos Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) y Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) también aportaron observaciones térmicas para el seguimiento prolongado del monte Michael.

Los datos del sistema MIROVA, que identifica puntos calientes volcánicos casi en tiempo real, indican que el volcán mantuvo actividad de baja intensidad durante los últimos años. Otras mediciones realizadas por el satélite Aura de la NASA detectaron emisiones habituales de dióxido de azufre y otros gases.

Landsat 9: qué ocurrió sobre la isla Saunders una semana después

La ventana despejada sobre el monte Michael duró poco tiempo. El 1° de septiembre, una semana después de la primera captura, el satélite Landsat 9 volvió a pasar sobre la isla y encontró una atmósfera más activa.

En esa oportunidad, el instrumento OLI registró una serie de nubes ondulatorias con forma de V sobre el océano y los fragmentos de hielo marino. El pico que sobresale de las aguas alteró el recorrido de los vientos y produjo un patrón semejante a la estela de un barco, un fenómeno frecuente en esa zona.

Las imágenes en falso color captadas por el satélite Aqua mostraron, además, la probable presencia de un rastro volcánico asociado con la desgasificación de dióxido de azufre. De esta manera, las observaciones del 24 de agosto y del 1° de septiembre exhibieron tanto la actividad dentro del cráter como sus efectos sobre la atmósfera circundante.