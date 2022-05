Una mujer se paró frente al autobús que no la dejó subir, le impidió avanzar y la felicitaron en redes

Una mujer le bloqueó el paso a un bus urbano que no le brindó el servicio, pese a que ella le hizo la señal para que se detuviera. El percance ocurrió en el cruce de las avenidas Cuauhtémoc y Cristóbal Colón, en el centro Monterrey, en México. Todo quedó captado en video gracias a un usuario que filmó el momento en el que la usuaria se postró frente al transporte de pasajeros con la intención de no dejarlo pasar. Según algunos twitteros, el chofer no paró para permitirle el acceso porque todos los espacios estaban llenos.

Las imágenes ya le dieron la vuelta a todas las redes sociales, en especial a Twitter, donde el usuario @camion_desde decidió postear el clip para que la gente diera su punto de vista: “Señora se enoja y se pone frente a unidad de ruta 220 Provileón, debido a que no se paró para levantar pasaje. Sucede en Av. Cuauhtémoc”, se lee en la publicación.

Mujer le bloquea el paso al autobús que no quiso subirla en México

En el video, se observa que la mujer espera a que la ruta se detenga por el tráfico para impedirle el paso mirándolo de frente, e incluso hasta se recarga en la parte frontal de la unidad, mientras cruza los brazos en signo de molestia ante decenas de espectadores que también esperaban el transporte público y algunos vehículos que circulaban por la zona.

Por supuesto, las reacciones de los mexicanos no se hicieron esperar, algunos criticaron a la mujer y otros reprocharon la actitud del conductor al no detenerse al ver la señal de parada. Muchos defendieron a la señora al coincidir en el disgusto que se vive cuando el bus es el único medio de transporte y el chofer no se detiene para que los usuarios puedan subir.

“Claro que entiendo a la señora. ¡Perro coraje esperar horas para que el chofer simplemente le saque la vuelta! Bien por ella” y “Para los que critican a la señora, como traerán carro, por eso se molestan, uno que anda a pie es justo porque llegamos a esperar hasta 1:40 para poder llegar a dónde vamos”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios hicieron en la publicación del video.

Qué pasaba con el transporte público

En la misma publicación, el usuario @camion_desde compartió nuevos datos y declaraciones sobre la razón por la que la mujer no pudo subir al camión urbano. Al parecer, otra mujer capitalina que se trasladaba en la misma unidad, dijo que esta estaba en su capacidad máxima, por lo que el conductor ya no recogía a más personas.

El testimonio de la usuaria que presuntamente abordaba ese mismo camión Twitter @camion_desde

“Nos llega información del incidente de ayer que el camión iba lleno, que por eso no se levantó a la usuaria, confirmado por una usuaria que iba en la unidad”, dice el twittero con una fotografía del comentario de la mujer.

Mientras que el comentario aseguró que: “Cómo no le tomaron foto al camión de cómo iba superlleno, yo iba en ese camión, el chofer no la levantó por lo mismo”. En ese sentido, en las redes sociales también se destacó el bien actuar del camionero, al respetar los límites de aforo que debe tener un autobús urbano, por la misma seguridad de las personas que lo abordan y ante la contingencia sanitaria por el Covid-19.