Desapareció hace 28 años en Utah: así fue como una bota resolvió el misterio

Un pescador llamado David White desapareció en 1997 en el condado de Sevier, en Utah. En aquella época no se encontraron señales del hombre, pero 28 años después las autoridades hallaron un rastro único con el que comprobarían sus hipótesis sobre el misterio.

La bota que resolvió un caso de desaparición de 1997

Las autoridades locales confirmaron que en mayo de este año localizaron una bota a las orillas del lago Fish, ubicado al centro-sur del estado, según un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Sevier.

Lago en el Condado de Sevier en Utah (Facebook/Sevier County Sheriff's Office)

Además de ser una zapatilla especial para senderismo que se fabricó en 1996, un año antes de la desaparición de White, también encontraron restos de un pie humano dentro del zapato.

La Oficina del Sheriff explicó que tiempo después del hallazgo se pudo vincular el zapato al pescador desaparecido en 1997. Un caso que estaba sin resolver en el que la policía de aquella época solo halló un sombrero y una bota que flotaban en el agua, cerca de un bote abandonado.

Según las autoridades, hace 28 años el condado inició una búsqueda que se extendió durante cinco días, pero nunca logró encontrar los restos de David White. Sin embargo, el reciente hallazgo fue enviado al forense para su análisis, lo que finalmente permitió resolver el misterio.

Las muestras de ADN de los restos del pie, así como del ADN de una de las hijas del difunto pescador, fueron analizadas por Bode Cellmark Forensics, y la coincidencia parental fue de un 99,9994%.

Las pruebas de ADN confirmaron que los restos pertenecían al pescador desaparecido David White (Archivo) Unsplash

Qué le pasó al pescador David White en 1997

Las investigaciones de aquella época determinaron que el hombre tenía planeado ir a pescar al lago de Utah junto a sus amigos, e incluso había alquilado una habitación en un hotel cercano, de acuerdo con ABC News.

Aunque los conocidos de White ya no asistieron al día de pesca, él decidió ir solo, y fue esa misma tarde dentro del lago que se encontró su bote sin nadie a bordo. La primera hipótesis fue que el pescador cayó al agua.

Durante los cinco días que duró la búsqueda original no se encontraron más pruebas sobre el paradero del también padre de familia, por lo que las autoridades archivaron el caso sin resolver.

En 1997, la policía buscó pistas sobre el paradero de White durante cinco días (Pexels/Pixabay)

De acuerdo con la Oficina del Sheriff, por fin se dará alivio a quienes formaron parte de la búsqueda, pero especialmente a los amigos y familiares de David White, quienes podrán cerrar este capítulo.

Las autoridades aclararon que el rastro dentro de la bota de senderismo se trataba de un hueso y restos de un pie humano que fueron encontrados por una persona que paseaba a su perro a las orillas del lago Fish, y que reportó el hallazgo a las autoridades.

Quién era David White

En su comunidad, David White era conocido como un gran pescador, ávido y entusiasta, por lo que su desaparición causó conmoción en decenas de personas e impulsó reiteradas búsquedas, según NewsWeek.

A casi tres décadas del caso, considerado uno de los más prolongados sin resolver en Utah, su hija Stefanie Bennett agradeció a las autoridades por su apoyo y su incansable labor.

El archivo de la desaparición de White fue cerrado por los investigadores. Aunque las autoridades siguen sin determinar de manera oficial la causa de su muerte, se cree que cayó de su bote, ya que no existen indicios del crimen.