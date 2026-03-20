Llevaba frijoles en el auto, el ICE pensó que era droga e iniciaron su deportación: un juez frenó la orden

El caso de Lorenzo Chávez Rascón, bajo custodia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde fines de febrero, causa polémica en Estados Unidos. El migrante llevaba a unos amigos en su auto con un cargamento de frijoles, pero las autoridades lo detuvieron al pensar que era droga. Ahora permanece recluido.

El controvertido caso del migrante detenido por el ICE por llevar frijoles

Con 22 años y residente de West Valley City, Rascón fue detenido el 23 de febrero pasado bajo la sospecha de posesión de drogas. En aquel momento, estaba por dejar a unos amigos en un hotel y, cuando estacionó, las autoridades policiales lo rodearon. Los acompañantes escaparon rápidamente, pero el joven decidió esperar para hablar con los oficiales.

A pesar de que los oficiales comprobaron inmediatamente que el joven llevaba frijoles, lo trasladaron a una cárcel y el ICE se hizo cargo de su custodia ICE Facebook

Según las declaraciones de su prima, Selene Flores, para Salt Lake Tribune, lo que la policía creía que eran drogas resultaron ser frijoles pintos secos.

“Lo interesante es que desde el principio supieron que eran frijoles. Los abrieron y dijeron: ‘Oh, son frijoles’. Nunca los analizaron. Simplemente supieron de inmediato lo que eran”, relató el abogado de Rascón, Alec Bracken, en declaraciones retomadas por el medio citado.

A pesar de que la confusión se evidenció inmediatamente, el migrante fue trasladado a la cárcel del condado de Salt Lake mientras los fiscales revisaban el caso. Después de que la fiscalía se negara a presentar cargos, los agentes del ICE emitieron una orden de detención en su contra.

El ICE lo detuvo por llevar frijoles y ahora puede ser deportado

Al ser liberado por la policía, la alegría duró poco tiempo, ya que la agencia se hizo cargo de su custodia. Esto sucedió a pesar de que su caso de asilo estaba en curso y de que tenía una solicitud aprobada para la visa U, un documento reservado a ciertas personas indocumentadas que cooperan con las fuerzas del orden.

De acuerdo con su abogado, este estatus migratorio le permite permanecer en Estados Unidos y trabajar legalmente mientras se resuelven los trámites de ajuste. El profesional agregó que el proceso puede tardar varios años debido a la acumulación de solicitudes a nivel nacional.

El juez federal concedió una orden de restricción temporal que impide al ICE deportar al joven detenido por llevar frijoles Archivo

Al considerar esta situación, el juez de distrito estadounidense Robert J. Shelby concedió a Rascón una orden de restricción temporal que impide a la agencia deportarlo.

“Parece que la situación de Chávez, bajo el régimen de acción diferida, hace que su deportación sea imprevisible y, por lo tanto, irrazonable”, escribió Shelby en el fallo.

La situación de Rascón: entre la libertad y la deportación

A pesar de que el juez concedió la restricción temporal a la orden de deportación, Bracken denunció en diálogo con Salt Lake Tribune que, hasta el momento, el proceso no avanzó.

“No siguieron ningún proceso formal para revocar su suspensión condicional. Simplemente dicen que lo hicieron”, expresó, frustrado por la demora.

Mientras aguarda la decisión judicial que determinará su futuro, Rascón permanece en el centro de detención de Adelanto, en California. La administración de este recinto fue criticada en reiteradas ocasiones por presunta atención médica deficiente, condiciones inseguras e infracciones de seguridad.

En una denuncia a fines de enero, una coalición de grupos defensores de los inmigrantes presentó una demanda federal contra el operador privado del centro, informó ABC7. La denuncia alega que el encargado no proporcionó atención médica y de salud mental básica, alimentos y agua suficientes, ni condiciones de vida sanitarias para casi 2000 inmigrantes retenidos allí.

Por su parte, la experiencia de Rascón no difiere de la de otros detenidos. “Lo está pasando realmente mal. Está completamente solo ahí y tiene mucho miedo”, expresó Flores.

El joven, que vive en Utah desde que cruzó la frontera desde México como menor de edad en 2017, espera bajo custodia la libertad.