Venezuela asegura que mantendrá los acuerdos petroleros con China y Rusia pese al pacto con EE.UU.

CARACAS.– Venezuela aseguró que mantendrá vigentes los contratos petroleros que sus empresas mixtas tienen con compañías de China y Rusia, pese al nuevo acuerdo energético alcanzado con Estados Unidos para ampliar la explotación de crudo en el país, una señal de que Caracas busca preservar sus alianzas tradicionales mientras abre el sector a nuevos operadores respaldados por Washington.

“Nosotros tenemos acuerdos con China y Rusia y son empresas mixtas con autorización de ejercicio de actividades primarias vigentes. Nosotros somos muy respetuosos de esos acuerdos”, afirmó la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, en declaraciones al canal privado Venevisión, citadas también por el portal venezolano Bitácora Económica.

La funcionaria sostuvo que las compañías en las que participan capitales chinos y rusos “continuarán ejecutando sus actividades”, en respuesta a las dudas sobre el futuro de esos negocios tras el acuerdo entre Caracas y Washington.

Caracas intenta compatibilizar los contratos petroleros heredados de la era chavista con las nuevas alianzas impulsadas por Estados Unidos para aumentar la producción de crudo Pedro Mattey - AP

Las declaraciones se producen en medio de la controversia generada por el nuevo pacto petrolero con Estados Unidos, que contempla el acceso de empresas estadounidenses a una parte significativa de las reservas venezolanas, las mayores del mundo. La Casa Blanca afirmó que buena parte de los yacimientos incluidos en el esquema habían estado previamente bajo control u operación de compañías rusas y chinas, además de empresas vinculadas al chavismo.

Washington acusó a esos actores de haber “saqueado” los recursos venezolanos en beneficio de países considerados adversarios de Estados Unidos y de no haber realizado las inversiones necesarias para desarrollar la infraestructura petrolera.

“Los derechos e intereses legítimos de China”

China había reclamado la semana pasada que sus intereses fueran protegidos después de que trascendiera que el nuevo acuerdo podía afectar campos en los que operan empresas estatales de ese país, entre ellas Sinopec y CNPC.

“Los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser salvaguardados”, afirmó el vocero del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, quien remarcó que la cooperación entre ambos países está protegida por el derecho internacional y las leyes nacionales.

Los acuerdos con China y Rusia fueron establecidos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, antes del cambio político que se produjo este año. Tras la captura de Maduro por tropas estadounidenses en Caracas el 3 de enero, su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió la Presidencia. Rodríguez había sido además ministra de Hidrocarburos y participó en la negociación de los convenios petroleros alcanzados durante la era Maduro.

Chávez con Xi Jinping, entonces vicepresidente, en un encuentro en Miraflores en 2009; a la izquierda se lo puede ver a Nicolás Maduro Archivo

Según Henao, los esquemas de participación vigentes conservarán su validez legal en las áreas asignadas y coexistirán con las nuevas alianzas promovidas bajo la legislación venezolana.

La ministra señaló que el desarrollo de los bloques petroleros requerirá inversiones de distinta magnitud según el estado de los yacimientos. Los campos no desarrollados o “verdes” demandarían entre 1500 y 7000 millones de dólares, mientras que los campos maduros necesitarían entre 500 y 1700 millones de dólares por bloque.

Las nuevas operaciones abarcan 17 campos incluidos en Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos (CPPH), de acuerdo con la información difundida por Bitácora Económica.

Henao también anticipó un incremento de la producción mediante la incorporación de técnicos y profesionales venezolanos especializados en áreas como geofísica, geodesia, ingeniería mecánica y soldadura. El objetivo oficial es elevar la extracción hasta 1,4 millones de barriles diarios al cierre del año.

La funcionaria proyectó además que la reactivación de los campos permitirá incorporar más de 1,5 millones de barriles al sistema nacional y generar puestos de trabajo directos e indirectos, especialmente en los estados de Anzoátegui y Monagas.

El repunte de la actividad, añadió, también debería impulsar sectores vinculados con los servicios petroleros, el transporte de carga, el alojamiento de trabajadores y el traslado y operación de equipos de perforación.

Agencia ANSA