Abigail Spanberger: “No somos solo una nación de inmigrantes, somos una nación renovada y bendecida por ellos”

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, encabezó la ceremonia de naturalización de 75 nuevos ciudadanos que prestaron juramento de lealtad a Estados Unidos este 4 de julio, donde resaltó la importancia de los migrantes y el hecho de recibir su aporte para la nación norteamericana.

Spanberger destacó el aporte de los ciudadanos naturalizados en EE.UU.

En los jardines de Monticello, Spanberger resaltó el impacto que ejercen los nuevos ciudadanos sobre la vitalidad del país. Según un comunicado oficial, hacia el cierre de su intervención, afirmó: “No somos solo una nación de inmigrantes. Somos una nación renovada, revitalizada y bendecida por ellos".

Abigail Spanberger, gobernadora de Virginia, apoyó la naturalización de 75 nuevos ciudadanos Facebook Abigail Spanberger - Facebook Abigail Spanberger

Asimismo, la líder estatal sostuvo que la llegada de individuos de diversas latitudes es lo que mantiene fuerte a la estructura social estadounidense. Al respecto, expresó: “A lo largo de la historia, nuevos estadounidenses se han incorporado a nuestro país, uniéndose a los que llegaron antes, abordando problemas, innovando e inspirando nueva vitalidad y vida a nuestra nación”.

Para la gobernadora, este proceso es esencial ante los desafíos que enfrenta la sociedad en la actualidad. En ese marco, subrayó la importancia de recibir el aporte humano con apertura y esperanza: “Espero que todos podamos unirnos a ustedes, creyendo en nuestra nación con la misma convicción que hoy, incluso en tiempos difíciles”, dijo.

La vigencia de los ideales fundacionales y la elección de nuevos ciudadanos que destacó Spanberger

En su discurso, la funcionaria también aprovechó para reflexionar sobre los principios rectores que dieron origen a la estructura democrática estadounidense hace 250 años. Spanberger recordó que la esencia del país norteamericano no radica en elementos externos, sino en una serie de valores compartidos.

Sobre ello, explicó: “Nuestros fundadores optaron por creer en una nueva nación: una nación no construida ni limitada por el idioma, la religión o la lealtad a reyes o reinas, sino sobre ideales”.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, se refirió a la importancia de los migrantes y nuevos ciudadanos @GovernorVA

La mandataria exhortó a los presentes a no dar por sentada la libertad que define a la sociedad. “Se trata de elegir creer en nuestros ideales fundacionales. Se trata de saber que esos ideales son solo eso: ideales, y que depende de nosotros convertirlos en realidad”, señaló.

Además, destacó que la elección de estos ciudadanos de convertirse en estadounidenses refleja convicción. La gobernadora dijo: “Ellos vieron algo maravilloso en nuestra nación y tomaron una decisión consciente: la decisión de aprender, de estudiar, de comprometerse con EE.UU.; han elegido convertirse en estadounidenses”.

Spanberger destacó los valores estadounidenses y su importancia en Virginia

A su vez, el mensaje de la gobernadora se refirió al patriotismo e hizo hincapié en la importancia de las acciones pequeñas para fortalecer el tejido social de Virginia. Spanberger ilustró esta idea con ejemplos concretos que van más allá del patriotismo tradicional.

La ley firmada por Spanberger para reducir los costos de energía en Virginia

La funcionaria manifestó: “Amar a nuestro país no se limita a ondear la bandera en el jardín. Se trata de saber que si ves una injusticia, como estadounidense, te corresponde corregirla”.

Esta visión incluye tareas diarias como registrarse para votar o prestar auxilio a un vecino durante épocas de crisis climática. Según la gobernadora, el compromiso con el prójimo resulta fundamental.