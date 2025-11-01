Guía para entender la Ley de Inmigración y Nacionalidad: la base legal de las deportaciones en EE.UU.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) constituye la columna vertebral del sistema migratorio de Estados Unidos. En sus 60 años de historia, esta normativa definió quién puede ingresar, residir o ser deportado, y en qué condiciones. En ese sentido, establece reglas que marcan las admisiones, la detención, los procedimientos judiciales y las causas de expulsión.

El origen y la evolución de la INA: el sistema migratorio de Estados Unidos

La actual Ley de Inmigración y Nacionalidad se aprobó en 1965, cuando el Congreso de Estados Unidos sancionó la llamada Hart–Celler Act, firmada por el presidente Lyndon B. Johnson en una ceremonia simbólica al pie de la Estatua de la Libertad.

La histórica Hart–Celler Act de 1965 eliminó el sistema de cuotas por origen nacional que privilegiaba a europeos occidentales CHIP SOMODEVILLA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Esta norma sustituyó el sistema de cuotas por origen nacional que regía desde la década de 1920 y que privilegiaba a inmigrantes de Europa Occidental y del Norte, y que excluía en la práctica a millones de personas de Asia, África y Europa del Este, según explica la Cámara de Representantes.

La legislación de 1965 marcó una ruptura definitiva con ese modelo. Inspirada en el movimiento por los derechos civiles, eliminó la discriminación por raza, nacionalidad o ascendencia, y creó un sistema de preferencias que priorizaba la reunificación familiar y la admisión de profesionales con habilidades especiales.

Además, la norma introdujo por primera vez un límite anual de inmigración desde el hemisferio occidental, fijado en 120 mil personas.

Las secciones de la INA que regulan la remoción o deportación de migrantes de EE.UU.

Sección 235: inspección y remoción expedita

La Sección 235 de la INA, codificada como §1225, define los procedimientos iniciales de inspección y las llamadas “remociones expeditas”. Su propósito principal es establecer cómo los oficiales de inmigración determinan la admisibilidad de un extranjero que llega a territorio estadounidense o que se encuentra en él sin haber sido formalmente admitido.

Tratamiento como solicitantes de admisión: toda persona que ingresa al territorio sin haber sido admitida se considera solicitante de admisión, incluso si fue interceptada en aguas internacionales o dentro del territorio.

toda persona que ingresa al territorio sin haber sido admitida se considera solicitante de admisión, incluso si fue interceptada en aguas internacionales o dentro del territorio. Remoción expedita: si un oficial determina que el extranjero es inadmisible por fraude o falta de documentación, puede ordenar su expulsión inmediata sin audiencia judicial, salvo que el individuo exprese miedo a la persecución o manifieste su deseo de pedir asilo.

si un oficial determina que el extranjero es inadmisible por fraude o falta de documentación, puede ordenar su expulsión inmediata sin audiencia judicial, salvo que el individuo exprese miedo a la persecución o manifieste su deseo de pedir asilo. Aplicación ampliada: el fiscal general puede extender este procedimiento a extranjeros que no demuestren haber residido en el país norteamericano de forma continua durante los dos años anteriores a la determinación de inadmisibilidad.

el fiscal general puede extender este procedimiento a extranjeros que no demuestren haber residido en el país norteamericano de forma continua durante los dos años anteriores a la determinación de inadmisibilidad. Entrevistas de asilo: si el extranjero expresa temor fundado, se lo remite a un oficial de asilo, quien debe evaluar si existe un “temor creíble de persecución”. Si lo confirma, el caso pasa a un juez de inmigración.

La Sección 235 de la INA (§1225) permite la "remoción expedita" de extranjeros considerados inadmisibles por fraude o falta de documentación, sin audiencia judicial CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

Sección 236: aprehensión y detención de extranjeros

La Sección 236 (§1226) regula la detención y la posible liberación de extranjeros mientras se decide su permanencia o expulsión. Establece que el fiscal general tiene autoridad para arrestar y mantener detenida a una persona hasta que se resuelva su caso migratorio.

Detención general: el fiscal general puede liberar al extranjero bajo fianza, que no puede ser inferior a 1500 dólares, o mantenerlo bajo custodia durante el proceso.

el fiscal general puede liberar al extranjero bajo fianza, que no puede ser inferior a 1500 dólares, o mantenerlo bajo custodia durante el proceso. Detención obligatoria: la ley ordena la detención sin posibilidad de fianza de aquellos con antecedentes penales graves. Incluye a quienes sean inadmisibles por delitos según la sección 212(a)(2) o deportables bajo la 237(a)(2), como delitos de robo, violencia, drogas o terrorismo.

la ley ordena la detención sin posibilidad de fianza de aquellos con antecedentes penales graves. Incluye a quienes sean inadmisibles por delitos según la sección 212(a)(2) o deportables bajo la 237(a)(2), como delitos de robo, violencia, drogas o terrorismo. Momento de la detención: debe realizarse al momento de la liberación del extranjero de cualquier custodia penal, sin importar si la libertad se concede bajo palabra, supervisión o libertad condicional.

debe realizarse al momento de la liberación del extranjero de cualquier custodia penal, sin importar si la libertad se concede bajo palabra, supervisión o libertad condicional. Limitaciones judiciales: las decisiones discrecionales del fiscal general sobre la detención no están sujetas a revisión por los tribunales.

En la práctica, esta sección respalda la política de detención obligatoria para inmigrantes con condenas criminales.

Bajo la Sección 236 (§1226), el fiscal general puede arrestar y mantener detenidos a extranjeros durante sus procesos migratorios, con una fianza mínima de US$1500, excepto para aquellos con antecedentes penales graves ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

Sección 240: procedimientos de deportación

La Sección 240 (§1229a) define el procedimiento formal de remoción, equivalente a un juicio administrativo ante un juez de inmigración. Este proceso se aplica a todo extranjero que el gobierno considere inadmisible o deportable.

Audiencia ante un juez: el magistrado evalúa las pruebas y decide si el extranjero puede permanecer o debe ser removido de EE.UU.

el magistrado evalúa las pruebas y decide si el extranjero puede permanecer o debe ser removido de EE.UU. Derecho a defensa: la persona tiene derecho a ser representada por un abogado de su elección, aunque los honorarios corren por su cuenta.

la persona tiene derecho a ser representada por un abogado de su elección, aunque los honorarios corren por su cuenta. Procedimiento exclusivo: esta es la vía única para determinar la deportación o admisión de un extranjero, salvo excepciones específicas.

esta es la vía única para determinar la deportación o admisión de un extranjero, salvo excepciones específicas. Remoción en ausencia: si el extranjero no se presenta a la audiencia, puede ser deportado in absentia si el Servicio de Inmigración demuestra su condición con pruebas claras y convincentes. Esta orden solo se puede anular en casos excepcionales, como enfermedad grave o maltrato extremo.

La Sección 240 (§1229a) establece el procedimiento formal de remoción ante un juez de inmigración, donde el extranjero tiene derecho a representación legal propia Rebecca Noble/Reuters

Otras secciones relevantes sobre deportación y remoción dentro de la INA

Además de las disposiciones anteriores, la INA contiene otros artículos fundamentales que completan el sistema de expulsiones y sanciones: