Boletín de visas Uscis junio 2026: qué cambia con el uso de Final Action Dates para empleo en EE.UU.

El Departamento de Estado de EE.UU. publicó el boletín de visas correspondiente a junio y confirmó modificaciones en la disponibilidad de residencias permanentes para categorías laborales. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) determinó que durante este mes los solicitantes de ajuste de estatus deberán regirse por la tabla de “Final Action Dates”.

Qué significa el uso de Final Action Dates en junio

De acuerdo al comunicado oficial, la tabla de Final Action Dates o Fechas de Acción Final determina cuándo una visa de inmigrante está disponible para ser emitida. En términos prácticos, solo pueden continuar con el trámite quienes tengan una fecha de prioridad anterior a la que figura en el boletín mensual.

Boletín de visas de junio ofrece avances significativos para solicitantes de ajuste de estatus basados en el empleo Freepik

El Uscis define cada mes cuál de las dos tablas del boletín de visas se utilizará para los ajustes de estatus dentro de EE.UU. En junio, para la mayoría de las categorías basadas en empleo, el organismo resolvió aplicar la más restrictiva.

La diferencia tiene impacto directo en miles de casos. Por ejemplo, en la categoría EB-3 para “todas las áreas”, la fecha de acción final quedó fijada en el 1° de junio de 2024. Sin embargo, en la de presentación esa misma categoría aparece como “current”, lo que indica que hay disponibilidad.

Con la decisión del Uscis, en esa categoría quienes tengan fecha de prioridad posterior al 1° de junio de 2024 no podrán presentar su solicitud de ajuste este mes. El esquema afecta principalmente a personas con procesos iniciados bajo categorías de empleo EB y genera retrocesos en fechas de prioridad para algunos países con alta demanda de visas, entre ellos India, China y Filipinas.

Retrocesos en visas de empleo para India y advertencias para otros países

El boletín de junio incorporó retrocesos de fechas en categorías laborales debido al uso acelerado de cupos anuales disponibles. Las principales modificaciones alcanzan a India en las categorías EB-1 y EB-2.

En EB-1, la fecha de acción final quedó establecida en el 15 de diciembre de 2022 .

. En EB-2, el límite avanzó hasta el 1° de septiembre de 2013, lo que representa una de las mayores demoras dentro del sistema migratorio laboral.

Las autoridades también señalaron que podrían aplicarse nuevas restricciones si continúa el aumento de solicitudes. Entre las categorías bajo seguimiento aparecen EB-2 para China, EB-3 para Filipinas y EB-5 no reservada para India.

Las fechas vigentes para categorías laborales en junio quedaron de la siguiente manera:

Dentro de la primera preferencia laboral (EB-1), las solicitudes para la mayoría de los países permanecen “current” , mientras que China quedó con fecha del 1° de abril de 2023 e India con 15 de diciembre de 2022.

, mientras que China quedó con fecha del 1° de abril de 2023 e India con 15 de diciembre de 2022. En la segunda preferencia (EB-2), la fecha de acción final para la mayoría de los países quedó fijada en el 15 de octubre de 2023. China quedó en el 1° de septiembre de 2021 e India en el 1° de septiembre de 2013.

Para EB-3, las fechas quedaron establecidas en el 1° de junio de 2024 para la mayoría de las regiones, 1° de agosto de 2021 para China y 15 de diciembre de 2013 para India. En Filipinas, la fecha aplicable es el 1° de agosto de 2023.

Los solicitantes de ajuste de estatus basados en el empleo deben utilizar la tabla de "Fechas de Acción Final" Imagen ilustrativa generada con IA

Qué diferencias hay entre Final Action Dates y Dates for Filing

Las dos tablas publicadas en el boletín de visas tienen funciones distintas dentro del sistema migratorio estadounidense.

La de acción final indica cuándo una visa puede ser otorgada legalmente. En cambio, la que se utiliza para presentación permite iniciar etapas administrativas antes de que exista disponibilidad definitiva de documentos.

Cuando el Uscis autoriza el uso de la tabla de presentación, los solicitantes pueden adelantar documentación y acceder antes a beneficios como permisos de trabajo o autorizaciones de viaje. Sin embargo, en junio el organismo optó por utilizar la tabla de acción final para empleo debido al volumen de demanda existente.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Paso a paso: cómo leer el boletín de visas de EE.UU.

Para entender de manera precisa la información colocada en los sitios web del Departamento de Estado se deberá:

Identificar la categoría migratoria correspondiente .

. Verificar la fecha de prioridad asignada al caso . Esa fecha suele coincidir con la presentación inicial de la petición migratoria.

. Esa fecha suele coincidir con la presentación inicial de la petición migratoria. Revisar qué tabla habilitó el Uscis para el mes en curso . Si el organismo no informa una excepción, se utiliza la tabla de fechas de acción final.

. Si el organismo no informa una excepción, se utiliza la tabla de fechas de acción final. Ubicar el país de nacimiento dentro de las columnas del boletín. China, India, México y Filipinas suelen tener cuadros diferenciados por exceso de demanda.

dentro de las columnas del boletín. China, India, México y Filipinas suelen tener cuadros diferenciados por exceso de demanda. Finalmente, el solicitante debe comparar su fecha de prioridad con la publicada.