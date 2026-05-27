Ajuste de estatus y green card: qué significa “circunstancias extraordinarias” para el Uscis

El viernes 22 de mayo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció que la mayoría de los solicitantes de green card ahora deberán completar el ajuste de estatus desde sus países de origen. No obstante, la nueva normativa contempla excepciones para quienes atraviesen “circunstancias extraordinarias”.

“Circunstancias extraordinarias”: la nueva regla que aplica el Uscis para la green card

A partir de la publicación del memorando, la mayoría de los solicitantes de green card ya no podrá completar el proceso desde Estados Unidos. En su lugar, deberán regresar a sus países de origen y realizar los trámites en un consulado. La medida afectará significativamente a estudiantes, turistas y cónyuges de ciudadanos estadounidenses.

El Uscis indicó ciertos casos que considerará como "circunstancias excepcionales" para la entrega de green card Imagen ilustrativa generada con IA

Respecto a las “circunstancias extraordinarias”, el memorando sugiere que las personas con visas de “doble intención” -como las H-1B para trabajadores altamente calificados, los refugiados y los solicitantes de asilo-, aún podrían solicitar una tarjeta de residencia permanente desde Estados Unidos a través del proceso interno.

A su vez, el portavoz del Uscis, Zack Kahler, afirmó en declaraciones citadas por CBS News que a los migrantes que aporten un “beneficio económico” o sirvan al “interés nacional” se les permitiría completar su trámite sin tener que abandonar el país norteamericano.

Además, el memorando indica que el beneficio se considerará ahora un alivio “extraordinario” y un acto de “gracia administrativa”. Bajo estos términos, el otorgamiento del alivio dependerá finalmente de la decisión del oficial del Uscis.

Cómo funcionará el nuevo proceso de la green card para la mayoría de migrantes

Las personas que no cumplan con las condiciones para las circunstancias extraordinarias deberán seguir el proceso regular. Esto significa que tendrán que volver a su país de nacimiento para completar el trámite.

“De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la residencia permanente deberá regresar a su país de origen para solicitarla”, declaró Kahler al respecto.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Según sus palabras, la política permite que el sistema de inmigración “funcione conforme a la ley, en lugar de fomentar las lagunas legales”.

El portavoz agregó luego que la nueva normativa reducirá la “necesidad de encontrar y expulsar a aquellos que deciden pasar desapercibidos y permanecer ilegalmente en Estados Unidos tras habérseles denegado la residencia”.

Los riesgos del nuevo proceso de la green card en EE.UU. para migrantes

Para muchos inmigrantes, la necesidad de salir de Estados Unidos para completar el proceso representa varios obstáculos:

Restricciones por seguridad nacional (Veto de viaje): los ciudadanos de 39 países , principalmente de África y Asia, enfrentan prohibiciones o restricciones de entrada directas bajo una proclama firmada por el presidente Trump por motivos de seguridad nacional. Si salen, no podrían volver a entrar, según las políticas vigentes.

los ciudadanos de , principalmente de África y Asia, enfrentan prohibiciones o restricciones de entrada directas bajo una proclama firmada por el presidente Trump por motivos de seguridad nacional. Si salen, no podrían volver a entrar, según las políticas vigentes. Pausa de visas por “carga económica”: otra política suspendió la concesión de todas las visas de inmigrante para personas de 75 países . El argumento del gobierno es que estos solicitantes podrían convertirse en una “carga económica” para el Estado.

otra política suspendió la concesión de todas las visas de inmigrante para personas de . El argumento del gobierno es que estos solicitantes podrían convertirse en una “carga económica” para el Estado. Incertidumbre en el proceso consular: al eliminar la opción del proceso interno, los solicitantes dependerán de los trámites en consulados extranjeros.

Para muchos inmigrantes, los cambios en el proceso de la green card anunciados por el Uscis representan obstáculos Freepik

En diálogo con CBS News, Doug Rand, ex alto funcionario del Uscis durante la administración de Joe Biden, señaló que los cónyuges de ciudadanos estadounidenses serán los más afectados.

“Imagínese que se enamora de alguien de Irán o Rusia, o de cualquier otro país de entre los 114 que existen, y que si regresa e intenta solicitar la residencia permanente desde ese país, la administración Trump no le permitirá la entrada”, analizó el experto.