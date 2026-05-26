Green card hoy: abogados de inmigración explican paso por paso la nueva regla de ajuste de estatus del Uscis en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció que los titulares de visas temporales que deseen la residencia permanente tienen que regresar a sus países de origen para iniciar el trámite. Con esta noticia, los abogados advierten que el comunicado es “alarmista” y que cualquier modificación requiere un proceso legislativo en el Congreso.

Punto por punto: qué significa la nueva regla de ajuste del Uscis según abogados de inmigración

De acuerdo con los letrados de Boundless y el asesor jurídico de Televisa Univision Armando Olmedo, la normativa no modifica la ley migratoria vigente, dado que cualquier cambio sustancial requiere una acción del Congreso.

“El comunicado de prensa del Uscis es alarmista y no está basado en hechos. Lo que hace el escrito es recordar a los oficiales que deben tener discreción al momento de otorgar un ajuste de estatus. No dice que no lo concedan”, dijo Olmedo en diálogo con Univision Houston.

Desde Boundless advierten que el impacto probable a corto plazo es el incremento en las Solicitudes de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) y Notificaciones de Intención de Denegación (NOID), ya que ahora los oficiales deben documentar el análisis de cada caso.

Sin embargo, pese a estos cambios, los letrados aseguran que las “circunstancias extraordinarias” para realizar el trámite en EE.UU. no aparecen en el cuerpo legal del memorándum.

Qué perfiles no están afectados por las nuevas restricciones, según los abogados

El equipo de letrados de Boundless asegura que los cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin antecedentes penales tienen el perfil más fuerte para obtener el cambio de estatus.

De acuerdo con los abogados de Boundless, la espera para la aprobación puede variar según la relación

Sin embargo, de acuerdo con Efrén Olivares, vicepresidente de litigación y estrategia legal del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, la espera para la aprobación puede variar según la relación.

“Para un cónyuge, el período podría ser de aproximadamente un año; para los hermanos puede durar más de cinco años; y para los padres, podría durar hasta una década”, detalló en diálogo con The New York Times.

Recomendaciones generales para los solicitantes de ajuste de estatus

Los abogados estipulan cuatro recomendaciones puntuales para las personas que solicitaron un cambio de estatus y están a la espera de respuestas:

Para trámites en curso y nuevos

El grupo de letrados en Boundless enfatiza que las personas que ya solicitaron el cambio no deben retirar el pedido por el memorándum. En caso de no haber aplicado todavía, recomiendan hacerlo lo más pronto posible ante posibles restricciones adicionales.

“Continúe con su caso. No hay motivo para retirar una solicitud pendiente basándose en este comunicado”, remarcaron los abogados.

Según los abogados, las personas que ya solicitaron el cambio no deben retirar el pedido por el memorándum Freepik

Con relación al posible incremento de las RFE y NOID, determinaron que se debe responder de manera exhaustiva y rápida con asistencia legal para abordar los factores discrecionales que el oficial analice.

Mantenimiento de legalidad de viajes fuera de EE.UU.

Los letrados advierten que mientras el trámite de ajuste esté pendiente, los solicitantes deben cumplir con las condiciones que ofrece la visa de no inmigrante.

En ese contexto, se recomienda no viajar de manera internacional sin consultar a su abogado, dado que podrían aumentarse los riesgos con el nuevo memorándum.

Enfoque estratégico para cada solicitud

Debido a que el Uscis remarca que el cambio de ajuste es un “beneficio discrecional”, se aconseja a los usuarios resaltar los factores favorables como sus lazos familiares, estabilidad y buen carácter moral.

De igual modo, los solicitantes deben ser conscientes de que los oficiales tendrán mayor escrutinio en cualquier violación de la ley migratoria, como declaraciones falsas o conductas inconsistentes con visas anteriores.