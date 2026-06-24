Cómo solicitar un perdón de pago al Uscis si no tienes dinero para tu trámite

La mayoría de los trámites ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) requieren el pago de una tarifa de presentación. Sin embargo, en algunos casos, los solicitantes pueden pedir una exención de tarifas, conocida informalmente como perdón de pago, si demuestran que no tienen recursos suficientes.

Formulario I-912 para solicitar una exención de tarifas ante el Uscis

El Uscis especifíca en su página web las tarifas que aplican según el tipo de formulario y perfil del trámite. Sin embargo, la agencia indica que, debido a que la mayor parte de su financiación es a través de estos pagos, las exenciones son limitadas y se basan en la evidencia que presente el solicitante.

El proceso de “perdón” se realiza con el Formulario I-912, que debe presentarse junto con el pedido principal y la evidencia económica correspondiente. El Uscis también permite enviar una solicitud escrita de exención en ciertos casos.

Antes de iniciar el trámite, el solicitante debe verificar si el formulario migratorio que necesita presentar es elegible y si debe enviarse en papel, ya que para la mayoría no se puede pedir una exención de tarifas cuando la presentación se hace en línea.

El titular también debe proporcionar documentación que demuestre que se encuentra en alguno de los siguientes supuestos:

El solicitante, su cónyuge, su hijo o su padre o madre, si se trata de un menor de 21 años o con discapacidad, viven en el mismo lugar y reciben beneficios basados en recursos económicos verificados.

El ingreso de su hogar es o está por debajo del 150% de las guías federales de pobreza en el momento en el que se presenta la petición.

de las guías federales de pobreza en el momento en el que se presenta la petición. El solicitante experimenta dificultades financieras extremas que no le permiten pagar la tarifa de presentación, por ejemplo, gastos médicos inesperados o una emergencia.

El riesgo de solicitar una exención de pago ante el Uscis

La agencia migratoria advierte que una exención de tarifas solo se autoriza en casos específicos. Si determina que la persona no califica, puede rechazar tanto la solicitud de exención como el trámite principal presentado junto con el Formulario I-912.

Hay ciertos formularios para los que no aplica la exención de tarifas Fotomontaje realizado con IA (Uscis y Magnific)

Entre las razones principales por las cuales se niega la solicitud están.

El trámite no es elegible para una exención.

No se firmó el formulario I-912 .

. No se proporcionó evidencia de que no se cuenta con los recursos para realizar el pago.

para realizar el pago. Se presentó evidencia de dificultades financieras en un idioma diferente al inglés sin traducción certificada.

Se presentó el formulario I-912 sin el formato del trámite principal.

Trámites del Uscis con tarifas que no pueden eliminarse

El Uscis recordó que la ley H.R. 1, también identificada como Pub. L. 119-21, creó tarifas migratorias adicionales para ciertos formularios. Esos cargos no pueden eximirse ni reducirse y deben pagarse por separado, incluso cuando el solicitante califica para una exención de la tarifa de presentación.

Uscis actualizó algunas de sus reglas y tarifas en 2025 Imagen ilustrativa generada con IA

Las tarifas aplican para los siguientes formularios: