Actualizaciones del Uscis, hoy: nueva tarifa para migrantes y reglas que ya entran en vigor

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) pondrá en marcha nuevas disposiciones migratorias desde el 29 de mayo. Los cambios fueron establecidos mediante una regla final interina impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el marco de la ley HR 1, conocida como “One Big Beautiful Bill Act”.

Nueva tarifa para solicitantes de asilo en Estados Unidos

La normativa incorporará nuevas tarifas obligatorias para distintos procesos migratorios. Según la regla final publicada en el Registro Federal, la medida buscará trasladar una mayor parte de los costos administrativos del sistema migratorio a quienes realizan trámites ante el Uscis.

La agencia implementará una tarifa de solicitud de asilo de al menos US$100 y una tarifa anual de asilo para aquellos casos que permanezcan pendientes Uscis.gov

Uno de los principales cambios afectará a las personas que presenten el formulario I-589 para solicitar asilo en EE.UU. Desde el 29 de mayo, el trámite tendrá un costo mínimo de US$100.

El Uscis conservará ese pago incluso si la solicitud es rechazada por errores, documentación incompleta o problemas de presentación. Por lo tanto, el dinero no será reembolsado bajo ninguna circunstancia.

La normativa también creará una tarifa anual de asilo para quienes mantengan casos pendientes. Los solicitantes deberán abonar al menos US$100 por cada año calendario en que el expediente continúe abierto.

Qué pasa si no se paga la tarifa anual de asilo

El reglamento establece consecuencias automáticas para quienes incumplan con el pago. El monto deberá cancelarse dentro de los 30 días posteriores a la notificación oficial enviada por el Uscis.

Si el solicitante no sigue el proceso, la agencia rechazará el caso de asilo y finalizará el trámite migratorio correspondiente. Para volver a iniciar, será necesario presentar una nueva solicitud y pagar nuevamente la tarifa inicial.

Además, cualquier permiso de trabajo asociado al expediente quedará cancelado de forma inmediata. Las solicitudes de autorización de empleo que todavía estén pendientes también serán rechazadas o denegadas.

Cómo pagar los trámites del Uscis en Estados Unidos

Cambios en permisos de trabajo para beneficiarios de TPS

La nueva regulación modificará las condiciones para las personas amparadas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) tendrán una duración máxima de un año.

La limitación aplicará tanto para quienes ya poseen TPS aprobado como para solicitantes con elegibilidad preliminar. En los casos en que la designación del país tenga una vigencia menor, el permiso laboral se ajustará a ese plazo.

Con este cambio, los beneficiarios deberán gestionar renovaciones anuales para conservar vigente su autorización de trabajo mientras el programa TPS continúe activo para su país de origen.

La normativa introduce un cobro por la emisión del formulario I-94 y limita la validez de los permisos de trabajo para beneficiarios del TPS a un periodo máximo de un año Freepik

Nueva tarifa para el formulario I-94

Otra modificación incluida en la norma alcanzará al formulario I-94, utilizado para registrar entradas y salidas migratorias en EE.UU. Quienes soliciten este documento mediante el formulario I-102 deberán pagar una tarifa mínima de US$24.

El nuevo cobro se sumará a los costos ya existentes dentro del sistema migratorio. La ley establece que este cargo tampoco podrá ser objeto de exenciones ni descuentos por razones económicas.

Estas normativas impulsadas por el Uscis y el DHS comenzarán a aplicarse oficialmente el 29 de mayo en todo el territorio estadounidense. La agencia migratoria también confirmó que las notificaciones sobre montos, métodos de pago y vencimientos serán enviadas directamente a cada solicitante mediante procedimientos administrativos electrónicos establecidos por el organismo.