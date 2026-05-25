Formulario I-765 en mayo 2026: cambios clave en el permiso de trabajo EAD y cómo presentarlo

En mayo de 2026, los migrantes que deseen obtener la autorización de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) deben estar atentos y presentar la última edición del formulario I-765 al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Para hacerlo, es necesario abonar una tarifa mínima de US$470 y tener en cuenta los nuevos requisitos administrativos que podrían afectar la admisión de los trámites.

Cambios clave en el permiso de trabajo EAD en mayo de 2026

Desde el 5 de marzo de 2026, los migrantes deben presentar la nueva edición del Formulario I-765, según un aviso publicado por el Uscis en su página oficial. Esta versión tiene la fecha del 21 de agosto de 2025. Como consecuencia, todos los peticionarios que utilicen una versión anterior serán rechazados.

Los migrantes deben presentar el Formulario I-765 con fecha del 21 de agosto de 2025 123RF - 123RF

No obstante, quienes hayan incluido la edición del 20 de enero de 2025 antes de la fecha del 5 de marzo no necesitan volver a presentarlo. En la actualización, el cambio más importante corresponde a la eliminación de la opción para solicitar un número de Seguro Social (SSN) directamente desde el formulario.

Además, de acuerdo con la información oficial de la plataforma, se tomó la decisión de realizar una “pausa en la recaudación de ciertas tarifas requeridas por la Ley Pública 119-21 (HR-1)”. Estos cambios incluyen una interrupción en la recaudación de tarifas para grupos específicos de solicitantes tras un litigio federal.

Cuánto cuesta el EAD actualmente y quiénes pueden presentarlo

En mayo de 2026, presentar el formulario I-765 para el trámite de la EAD tiene un costo de US$470 para quienes lo hagan en línea. En papel, el precio aumenta a US$520.

La elegibilidad del permiso depende de la categoría migratoria del extranjero. Los grupos principales que pueden solicitar el beneficio incluyen:

Solicitantes de asilo: aquellos con un Formulario I-589 pendiente pueden iniciar la petición tras esperar un período de 150 a 180 días .

aquellos con un Formulario I-589 pendiente pueden iniciar la petición tras esperar un período de . Ajuste de estatus: personas con una solicitud de Residencia Permanente (green card) en trámite.

personas con una solicitud de Residencia Permanente (green card) en trámite. Estudiantes (F-1): para realizar prácticas profesionales o extensiones STEM.

para realizar prácticas profesionales o extensiones STEM. Personas con “Parole”: aquellos con estatus de permiso de permanencia temporal vigente, lo que incluye nacionales afganos con permiso humanitario.

aquellos con estatus de permiso de permanencia temporal vigente, lo que incluye nacionales afganos con permiso humanitario. Víctimas de Delitos y Trata: solicitantes de Visas T (trata de personas) y Visas U (víctimas de crímenes), junto con sus familiares derivados.

solicitantes de (trata de personas) y (víctimas de crímenes), junto con sus familiares derivados. DACA: receptores de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

receptores de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Otros grupos: cónyuges de trabajadores H-1B, beneficiarios de Nacara 203 y residentes a largo plazo de las Islas Marianas del Norte (CNMI).

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

En general, la autorización tiene una validez de uno o dos años, lo que depende de la categoría por la que se califique. Desde el 30 de octubre de 2025, las autoridades eliminaron la extensión automática del permiso en ciertos casos, por lo que es importante estar atento para la renovación.

Cómo presentar y pagar un formulario I-765 para la EAD en EE.UU.

Para solicitar el documento, los peticionarios pueden realizar el proceso de dos maneras. En el caso de que el migrante desee hacerlo en línea, debe seguir los siguientes pasos:

Crear una cuenta en el sitio web oficial.

Completar los datos solicitados dentro del formulario.

Abonar las tarifas pertinentes a través de Pay.gov.

Si la persona necesita hacerlo en papel, puede descargar el archivo, completarlo e imprimirlo para enviarlo por correo postal. Es importante firmar el formulario antes de presentarlo, ya que el Uscis rechaza todos los trámites que no cumplan este ítem.

Para quienes realizan el trámite por correo postal, las nuevas restricciones de la agencia no permiten pagar con cheques personales, comerciales, giros postales o cheques de cajero. Las autoridades aceptan solo tarjeta de crédito o débito (con el Formulario G-1450) o transferencia bancaria directa (con el Formulario G-1650).

Los solicitantes deben adjuntar ciertos documentos según su categoría de elegibilidad al solicitar la EAD al Uscis Imagen ilustrativa generada con IA

Los documentos que deben adjuntarse varían según la categoría de elegibilidad: