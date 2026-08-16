Cruce de datos y detección de fraudes migratorios: el trasfondo de seguridad detrás de la digitalización del Uscis

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió una nueva norma para regular la presentación electrónica de solicitudes migratorias ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). La medida moderniza los procesos administrativos de la agencia para fortalecer los controles de seguridad ante fraudes en todo Estados Unidos.

Cómo la digitalización del Uscis busca detectar fraudes y reforzar la seguridad migratoria

La dependencia busca optimizar la disponibilidad de los datos para realizar análisis avanzados de seguridad. Según la disposición de la medida, el sistema manual en papel limita la capacidad de los oficiales para identificar patrones de fraude.

El Uscis ya puede exigir que ciertos formularios sean presentados electrónicamente Fotomontaje realizado con IA

En ese marco, el formato electrónico permite capturar más información del solicitante en forma de datos estructurados y legibles. Esta recopilación facilita la detección rápida de fraudes de identidad en múltiples bases de datos.

Según el texto de la norma final provisional publicada en el Registro Federal, el entorno digital permite comparar solicitudes y detectar con mayor facilidad patrones, textos repetidos o posibles indicios de fraude. Los algoritmos agilizan las revisiones de seguridad y el monitoreo continuo de riesgos.

En esa línea, la autoridad federal argumenta que las cuentas en línea brindan mayor seguridad para resguardar la privacidad de los datos personales. Esto se debe a que el acceso requiere autenticación de dos factores para impedir la visualización no autorizada de correspondencia.

Nueva regla del Uscis: formularios electrónicos, aviso de 60 días y exención I-936

La normativa, que entró en vigor este 11 de agosto de 2026, establece el marco regulatorio para que el Uscis pueda exigir de forma progresiva la presentación electrónica de determinados trámites migratorios. Las modificaciones regulatorias comprenden cambios de gran impacto que modernizan la recepción de trámites, como:

El Uscis puede exigir la presentación electrónica de ciertos formularios seleccionados.

seleccionados. La agencia aplicará esta obligación únicamente a los trámites disponibles en línea por un mínimo de 180 días .

. La oficina publicará una notificación en su sitio web con 60 días de anticipación al inicio del mandato.

al inicio del mandato. Los usuarios presentarán sus solicitudes en línea mediante un portal interactivo o archivos en formato digital PDF.

mediante un portal interactivo o archivos en formato digital PDF. La norma crea el Formulario I-936 con una tarifa de 25 dólares para solicitar la exención de la vía digital.

para solicitar la exención de la vía digital. El organismo autoriza la exención de pago de esta tarifa para poblaciones vulnerables bajo programas específicos.

para poblaciones vulnerables bajo programas específicos. La aprobación de la exención digital tendrá una vigencia de 30 días para remitir la solicitud física.

La digitalización del Uscis busca detectar con mayor facilidad los casos de fraude Magnific

La modernización también busca eliminar los servicios físicos de procesamiento de pagos que gestiona el Departamento del Tesoro. Las autoridades esperan un ahorro sustancial en costos de personal e impresión de papelería.

Quiénes deberán presentar trámites del Uscis en línea cuando se active el nuevo requisito

La presentación electrónica obligatoria se aplicará a los peticionarios de los formularios o beneficios migratorios que el Uscis determine específicamente bajo la nueva regulación. El término abarca a solicitantes individuales, empleadores y representantes legales.

Cuando un trámite quede sujeto a la presentación electrónica obligatoria, los abogados y representantes acreditados deberán gestionarlo mediante las herramientas digitales habilitadas por el organismo.

Los empleadores y patrocinadores corporativos también deberán presentar en línea aquellas peticiones laborales que la agencia migratoria incluya entre los trámites sujetos al nuevo requisito.

En ese marco, el DHS anticipa que las personas con representación legal y las entidades comerciales generalmente no calificarán para la exención, aunque el Uscis evaluará cada solicitud individualmente.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Sin embargo, los ciudadanos que demuestren una dificultad extrema para acceder a la herramienta tecnológica podrán solicitar la exención en papel. El DHS menciona a las bibliotecas públicas y centros comunitarios como posibles alternativas para acceder a internet.