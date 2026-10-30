Desde hoy: el DHS suspende ingreso sin visa para programa EVS-TAP y cancela autorizaciones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dispuso suspender desde el 30 de octubre de 2026 el programa EVS-TAP, que permitía a ciudadanos de China ingresar sin visa a las Islas Marianas del Norte. La decisión también alcanza las autorizaciones de viaje previamente aprobadas, pero no modifica el Programa de Exención de Visa de Estados Unidos, de alcance nacional.

Desde cuándo el DHS suspende el ingreso sin visa a las Islas Marianas del Norte

El aviso publicado en el Federal Register estableció que la suspensión del Programa de Autorización de Viajes para la Vitalidad Económica y la Seguridad (EVS-TAP, por sus siglas en inglés) entrará en vigor a las 14 hs (hora del este de EE.UU.) del viernes 30 de octubre.

El programa EVS-TAP permitía estadías de hasta 14 días por visita y otorgaba autorizaciones con un año de vigencia Fotomontaje generado con IA

Desde ese momento, los ciudadanos chinos deberán obtener una visa de no inmigrante para visitar el territorio por turismo o negocios, salvo otra excepción legal aplicable.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ratificó la cancelación de todos los permisos EVS-TAP existentes. El boletín oficial de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) también advirtió sobre posibles sanciones a las compañías de transporte que trasladen pasajeros sin la documentación correspondiente.

La disposición contempla una excepción para quienes ya ingresaron legalmente a las Islas Marianas del Norte mediante el programa. Estos visitantes podrán completar su período de permanencia autorizado, pero necesitarán una visa para futuros viajes.

Visas: cómo funcionaba el programa EVS-TAP del DHS para ciudadanos chinos

El mecanismo comenzó a funcionar el 20 de febrero de 2025 y reemplazó una política anterior de permisos de permanencia temporal (parole). Su objetivo era facilitar las visitas de ciudadanos chinos al territorio estadounidense mediante un proceso de autorización electrónica y controles previos de seguridad.

El esquema establecía condiciones específicas:

Las autorizaciones tenían una vigencia de un año .

. Los visitantes podían permanecer un máximo general de 14 días por viaje.

por viaje. Los permisos solo habilitaban el ingreso a las Islas Marianas del Norte .

. Los beneficiarios no podían viajar bajo esa autorización a Guam, al territorio continental estadounidense ni a otras jurisdicciones de EE.UU.

El EVS-TAP constituía un subprograma restringido del régimen especial de exención de visas de Guam y las Islas Marianas del Norte. Era diferente del mecanismo nacional que utiliza la autorización electrónica ESTA para determinados viajeros internacionales.

Con la suspensión, los ciudadanos chinos que quieran realizar nuevas visitas deberán recurrir al procedimiento consular correspondiente. Este trámite contempla una solicitud, la presentación de datos biométricos y, salvo excepciones, entrevistas para visas B1/B2.

Por qué el DHS suspendió el EVS-TAP

El DHS justificó su decisión por posibles riesgos para la seguridad nacional y el cumplimiento de las leyes migratorias. Durante el año fiscal 2025, más de 3000 ciudadanos chinos ingresaron a las Islas Marianas del Norte mediante el EVS-TAP.

Estados Unidos señaló posibles riesgos de seguridad cerca de instalaciones militares como la base aérea de Tinian Freepik - Freepik

Las autoridades federales expresaron preocupación por la posibilidad de espionaje y recopilación de información cerca de instalaciones militares estadounidenses. Entre los puntos estratégicos mencionaron la base aérea de Tinian, cuya restauración forma parte de los intereses militares de EE.UU. en el Indopacífico.

El documento también recordó antecedentes de traslados ilegales entre las Islas Marianas del Norte y Guam. En marzo de 2024 y febrero de 2025, la Justicia estadounidense anunció condenas relacionadas con operaciones que involucraron a nueve y siete ciudadanos chinos, respectivamente.

Entre las preocupaciones del DHS también figuraron el denominado turismo de parto, el lavado de dinero y los abusos laborales relacionados con determinadas actividades empresariales.

El organismo consideró que la ausencia de los controles consulares habituales podía facilitar estas prácticas.

El impacto económico de la suspensión del DHS en las Islas Marianas del Norte

La Autoridad de Visitantes de las Marianas (MVA, por sus siglas en inglés) expresó su preocupación por las consecuencias económicas. Según sus cifras, los turistas procedentes de China representaron más del 20% del total de visitantes durante el año fiscal 2026.

Recorrido por las Islas Marianas del Norte

La presidenta interina de la entidad, Vicky Benavente, sostuvo: “La seguridad nacional y la seguridad económica van de la mano”. También advirtió que aproximadamente el 30% de los viajeros chinos llegaba mediante conexiones aéreas desde Seúl, por lo que una reducción de pasajeros podría afectar distintas rutas internacionales.

Por su parte, la representante de las Islas Marianas del Norte en el Congreso, Kimberlyn King-Hinds, informó en un comunicado oficial que mantuvo conversaciones con la Casa Blanca y el secretario del DHS, Markwayne Mullin. La legisladora remarcó que la medida constituye una suspensión temporal y no una eliminación definitiva.

King-Hinds también alertó sobre las consecuencias para empresas, trabajadores y aerolíneas. Así, expresó: “Mi prioridad inmediata es conseguir que el EVS-TAP se reanude tan pronto como puedan resolverse las preocupaciones pendientes”.

La legisladora aseguró que Mullin se comprometió a trabajar directamente con las autoridades locales para revisar los problemas identificados. El DHS, por su parte, mantiene el programa bajo evaluación junto con los departamentos de Estado y del Interior.