EE.UU. creó una “familia” para guiar a quienes tramitan el pasaporte por primera vez y suma a migrantes

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) implementó una estrategia para simplificar el proceso de obtención de pasaportes. Lo hizo mediante la creación de una familia ficticia, Los Smith, que guía a los ciudadanos a través de los diversos escenarios posibles que pueden enfrentar al tramitar sus documentos de viaje.

Los Smith: cómo está conformada la familia ficticia de EE.UU.

Los Smith representan a una familia estadounidense arquetípica, compuesta por tres generaciones con perfiles diversos que reflejan las distintas necesidades legales de la población.

Los Smith, la familia ficticia que creó el Departamento de Estado para demostrar cómo es el proceso para solicitar un pasaporte en Estados Unidos DOS

A través de este grupo ficticio, ilustrado en un sitio web oficial, el gobierno estadounidense ilustra cómo cada ciudadano debe abordar su trámite según su situación particular.

Los integrantes de esta familia incluyen al pequeño Brian, un bebé de diez meses que requiere trámites específicos para menores de edad. También aparece Avery, una adolescente próxima a los 17 años que ya tiene licencia de conducir, pero es menor de edad.

El grupo cuenta con John, un adulto que solicita su primer pasaporte, y Jane, quien debe gestionar la renovación de su documento caduco. Finalmente, la abuela Eleanor presenta una particularidad legal al haber nacido en el extranjero, específicamente en una base militar en Panamá.

Este recurso educativo permite a los usuarios identificarse con el personaje cuya situación resulte más parecida a la propia. La familia Smith, que planea un viaje a París, quiere demostrar que la planificación anticipada evita complicaciones.

Pasos para solicitar un pasaporte en EE.UU.

El proceso para solicitar un pasaporte estadounidense resulta accesible gracias a una amplia red de oficinas autorizadas, según el DOS. Existen 7500 puntos en todo el territorio nacional, como bibliotecas, oficinas de correos y oficinas de secretarios del condado, donde se puede presentar la solicitud.

Para iniciar el trámite, el interesado debe identificar la categoría correspondiente a su situación personal. Una vez seleccionada la categoría, debe seguir las instrucciones específicas asociadas a su perfil, las cuales detallan la documentación requerida (como identificación, fotografía reciente y prueba de ciudadanía).

Para solicitar un pasaporte, se requiere mostrar una identificación válida y contar con una fotografía reciente Unsplash

La recomendación oficial es realizar la solicitud con al menos seis meses de antelación respecto a la fecha del viaje internacional. Durante el proceso, los solicitantes deben presentar los formularios pertinentes, abonar las tasas correspondientes y adjuntar la documentación de identidad.

Tras la presentación, el documento llega por correo al domicilio del interesado. Los documentos originales aportados para el trámite regresan al dueño en un envío separado poco después.

Cómo verificar el estado del pasaporte solicitado en EE.UU.

Una vez enviada la solicitud, el DOS ofrece una herramienta digital para consultar el progreso del trámite en tiempo real. El usuario debe ingresar al portal oficial del Departamento de Estado y dirigirse a la sección destinada al estado de solicitudes.

Antes de visualizar el estado, resulta obligatorio revisar y aceptar los avisos sobre privacidad y leyes contra el fraude informático. Una vez aceptadas estas condiciones, el sistema solicita al usuario el apellido, la fecha de nacimiento y los últimos cuatro dígitos del Seguro Social.

Cómo renovar el pasaporte en línea en EE.UU.

Esta herramienta permite que el ciudadano monitoree cuándo su pasaporte ha sido procesado y enviado por correo. Si el usuario tiene un viaje programado para los próximos 14 días, el portal proporciona canales de contacto directo para obtener asistencia.