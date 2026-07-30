El enunciado de la nueva regla de asilo del Uscis: “Reducirá el tiempo que tardan los funcionarios de inmigración”

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) implementó una regla procesal que introduce cambios en la forma en que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) tramita determinadas solicitudes de asilo afirmativo. Desde su entrada en vigor el 28 de julio, algunos expedientes pueden ser remitidos a un juez sin que el solicitante sea entrevistado previamente por un oficial de inmigración.

¿Por qué Uscis podrá omitir la entrevista en algunos casos de asilo?

La disposición forma parte de una estrategia para disminuir el retraso acumulado en el sistema, que supera los 1,4 millones de solicitudes. Según el gobierno, el nuevo procedimiento permitirá concentrar los recursos administrativos en los casos que puedan resolverse dentro de la instancia de Uscis, mientras que otros pasarán directamente al ámbito judicial.

“La norma permite a la agencia remitir las solicitudes de asilo a los jueces sin entrevistar previamente al solicitante”, detalló el Uscis en un comunicado. “Esto reducirá el tiempo que tardan los funcionarios de inmigración en resolver las solicitudes“, explicó.

Aunque un expediente sea enviado a un tribunal de inmigración, el solicitante mantiene la posibilidad de presentar pruebas, responder a los argumentos del caso y defender su petición ante el juez encargado del proceso. De acuerdo con la nueva regulación, la eliminación de la entrevista previa busca reducir tareas que posteriormente serían repetidas durante el proceso judicial.

Otro de los cambios establecidos consiste en simplificar la elaboración de las notificaciones. Los oficiales ya no deberán desarrollar un análisis detallado sobre la credibilidad del solicitante dentro del documento de remisión, lo que disminuye el tiempo necesario para preparar cada resolución.

Además, la agencia podrá destinar con mayor rapidez a sus oficiales, intérpretes y personal administrativo a los expedientes con posibilidades de ser resueltos dentro del procedimiento administrativo. Esto, según el DHS, reduce la carga de trabajo derivada de casos que inevitablemente terminarían en la corte de inmigración.

Esta medida busca agilizar la resolución de casos y reducir el retraso acumulado Fotomontaje editado con IA

Qué casos podrán ser enviados directamente a un juez

La regla establece que podrán ser remitidas sin entrevista aquellas solicitudes correspondientes a personas que no tengan otra base legal para permanecer en EE.UU. y cuyos antecedentes permitan concluir que el caso debe ser analizado por un juez. Entre esos expedientes figuran:

Las solicitudes presentadas fuera del plazo legal de un año sin que exista una excepción válida.

Los casos en los que aparezcan prohibiciones previstas por la legislación migratoria.

Aquellos donde la documentación disponible indique que el solicitante no reúne los requisitos legales para obtener asilo.

También podrán ser derivados los expedientes en los que Uscis determine que no corresponde conceder el beneficio por razones discrecionales. Esta instancia es luego de que los oficiales de inmigración consideren el conjunto de circunstancias reflejadas en el caso.

El DHS modifica los procedimientos para el asilo afirmativo y permite que ciertos casos sean remitidos directamente a una corte de inmigración sin una entrevista previa Unsplash

La nueva norma también alcanza a solicitudes que ya estaban pendientes

La regulación no solo se aplicará a los nuevos trámites. También comprende las solicitudes de asilo afirmativo que permanecen pendientes y que todavía no habían recibido una cita para entrevista al momento de la entrada en vigor de la medida.

Según la información oficial, una parte importante del retraso acumulado podría tramitarse mediante este nuevo mecanismo. En esos expedientes, la documentación presentada adquiere un papel central, ya que el análisis inicial podrá realizarse únicamente sobre la base del contenido del expediente escrito.

Los solicitantes aún conservan la posibilidad de aportar documentación adicional antes de que se adopte una decisión. Asimismo, Uscis podrá solicitar nuevas pruebas mediante un requerimiento formal cuando considere que necesita información complementaria para definir si corresponde mantener el trámite administrativo o remitir el caso al juez de inmigración.

El director de Uscis, Joseph Edlow, indicó que el sistema de asilo debe concentrarse en quienes presentan solicitudes de protección que cumplen con los requisitos previstos por la legislación. “Esta norma contribuirá a garantizar que los recursos se destinen a la resolución oportuna de esas solicitudes, en lugar de a quienes buscan aprovecharse del sistema para eludirlo”, señaló.

Por su parte, el asesor jurídico general del DHS, James Percival, sostuvo que la modificación pretende aumentar la eficiencia en la aplicación de las leyes migratorias y reducir las demoras dentro del sistema. “Mi oficina trabaja a diario con los departamentos de inmigración para cumplir con el mandato del presidente. Esta norma lograría precisamente eso”, agregó.