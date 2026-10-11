El Uscis es claro: green card para colombianos y cómo se aplicará el ajuste de estatus en octubre 2026

Los colombianos que buscan la residencia permanente en Estados Unidos tienen nuevas fechas para solicitar el ajuste de estatus en octubre. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) permite utilizar la tabla de presentación del Boletín de Visas, una medida que habilita a determinados solicitantes a iniciar el trámite antes de que haya una visa disponible para su aprobación final.

¿Qué fechas del Boletín de Visas de octubre de 2026 corresponden a los colombianos?

De acuerdo con el Boletín de Visas de octubre de 2026, publicado por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), Colombia está incluida en la columna All Chargeability Areas Except Those Listed, que agrupa a los países sin fechas de corte diferenciadas.

(DOS, por sus siglas en inglés), está incluida en la columna All Chargeability Areas Except Those Listed, que agrupa a los países sin fechas de corte diferenciadas. Por regla general, esta clasificación se determina según el país de nacimiento del solicitante.

Las autoridades federales establecieron que los interesados deben consultar su fecha de prioridad y verificar los requisitos correspondientes antes de presentar el formulario I-485 Imagen ilustrativa generada con IA

El documento corresponde al inicio del año fiscal 2027 y establece las fechas de acción final y de presentación para las diferentes categorías de inmigrantes. La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) contempla un mínimo anual de 226 mil visas para las categorías de preferencia familiar, además de un límite por país equivalente al 7% del total sujeto a restricciones para las preferencias familiares y laborales. Para octubre, las fechas correspondientes a Colombia son las siguientes:

F1: Hijos solteros de ciudadanos estadounidenses de 21 años o más. 22/01/2020 01/02/2020 F2A: Cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes. 22/09/2026 Al día (C) F2B: Hijos solteros de 21 años o más de residentes permanentes. 22/08/2019 01/09/2019 F3: Hijos casados de ciudadanos estadounidenses. 22/10/2014 01/11/2014 F4: Hermanos de ciudadanos estadounidenses de 21 años o más. 22/10/2011 01/11/2011

La principal diferencia aparece en la categoría F2A, que figura como Current (C), es decir, al día, para la presentación de solicitudes. Sin embargo, mantiene una fecha de corte para la aprobación definitiva de la residencia permanente.

El Uscis establece qué tabla debe utilizarse para el ajuste de estatus

Para octubre, el Uscis autorizó el uso de la tabla Dates for Filing tanto para las solicitudes de preferencia familiar como para las basadas en empleo. La decisión determina qué fechas deben consultar los inmigrantes que buscan presentar el formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente sin salir de Estados Unidos.

Según la información oficial sobre disponibilidad de visas de Uscis, el Boletín de Visas contiene dos tablas con funciones diferentes:

Fechas para presentación: indica cuándo los solicitantes pueden presentar documentación o iniciar la solicitud correspondiente, si cumplen los demás requisitos migratorios.

indica cuándo los solicitantes pueden presentar documentación o iniciar la solicitud correspondiente, si cumplen los demás requisitos migratorios. Final Action Dates: establece las fechas de prioridad para las que existen números de visa disponibles a efectos de una aprobación final.

Para presentar el I-485, los interesados deben comparar su fecha de prioridad con la fecha correspondiente a su categoría y país de asignación. Cuando se establece un corte, la fecha de prioridad debe ser anterior a la publicada.

La autorización para presentar el formulario no implica que la green card sea aprobada automáticamente.

La decisión final depende de la disponibilidad de una visa de inmigrante y del cumplimiento de las condiciones exigidas por Uscis.

En el ámbito laboral, los trabajadores prioritarios y ciertos inversionistas cuentan con categorías abiertas, mientras que otros profesionales están sujetos a períodos de espera Fotomontaje realizado con IA

¿Qué cambia para los familiares de residentes permanentes colombianos?

La categoría F2A incluye a los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de titulares de una green card. En octubre, su fecha de acción final es el 22 de septiembre de ese año.

Sin embargo, la marca “C” en Dates for Filing permite presentar solicitudes sin una restricción basada en la fecha de prioridad, siempre que se cumplan los demás requisitos aplicables.

Esto significa que determinados familiares de residentes permanentes pueden solicitar el ajuste de estatus durante octubre, aunque todavía deban esperar a que exista una visa disponible para obtener la aprobación final.

En la categoría F2B, destinada a hijos e hijas solteros de 21 años o más de residentes permanentes, la fecha de acción final es el 22 de agosto de 2019, mientras que la de presentación corresponde al 1° de septiembre de 2019.

Por lo tanto, los solicitantes de F2B con una fecha de prioridad anterior al 1° de septiembre de 2019 cumplen la condición temporal para presentar su ajuste de estatus en octubre, siempre que también reúnan los requisitos migratorios correspondientes.

Las fechas para obtener la residencia permanente por empleo en octubre

El Boletín de Visas también establece los plazos correspondientes a los inmigrantes que buscan obtener la residencia permanente mediante categorías basadas en empleo. Para Colombia, las fechas de acción final y de presentación son: