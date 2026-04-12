El Uscis reconoce demoras en SAVE: cuánto tarda la verificación adicional en abril de 2026

El programa SAVE del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), que permite corroborar el estatus migratorio de las personas, proporciona respuestas inmediatas en la mayoría de las solicitudes de verificación inicial. Sin embargo, los casos que requieren una revisión manual pueden demorar aproximadamente 20 días hábiles federales desde marzo de 2026.

El Uscis advierte por demoras en SAVE: por qué tardan las verificaciones

La verificación adicional del Uscis ocurre cuando el sistema SAVE no puede validar los datos de forma automática en el primer intento, según explicó la agencia migratoria en su sitio web.

de forma automática en el primer intento, según explicó la agencia migratoria en su sitio web. Este proceso demanda más tiempo debido a la necesidad de una revisión humana detallada de cada expediente de inmigración.

SAVE también se utiliza para revisar registros de votantes Uscis

Para llevarlo a cabo, las agencias deben ingresar un identificador de inmigración válido para iniciar la etapa complementaria de análisis.

En ese marco, la entidad federal aseguró que los tiempos de respuesta final varían según la complejidad técnica y la claridad de la documentación presentada.

Cómo evitar demoras en el sistema SAVE del Uscis

Según el Uscis, evitar errores en el ingreso de datos es la herramienta más eficaz para acelerar el trámite y prevenir la intervención de la verificación adicional.

En esa línea, la agencia remarcó que es fundamental escribir el nombre y la fecha de nacimiento del solicitante exactamente como aparecen en sus documentos oficiales.

Los fallos en la transcripción de información obligan al sistema a derivar el caso hacia la corrección manual. Estos errores interrumpen el flujo automatizado y extienden así el periodo de espera para obtener una respuesta definitiva.

El Uscis recomienda prestar atención a cada dato presentado por el solicitante Imagen ilustrativa generada con IA

“Asegúrese de que el nombre del solicitante, la fecha de nacimiento y los encuestadores se ingresen exactamente como los proporcionó el peticionario o como aparecen en su documentación. Los errores de ingreso de datos a menudo requieren una verificación manual adicional para su corrección”, explicó la entidad federal.

Qué datos debes ingresar para acelerar la verificación en SAVE

El uso de los documentos de inmigración más recientes garantiza una validación más fluida dentro de la plataforma SAVE, según aseguró el Uscis.

Para ello, los solicitantes pueden obtener una copia de su Formulario I-94 actualizado directamente en el sitio web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Incluir todos los datos permitidos por el sistema minimiza la necesidad de revisiones posteriores por parte de los oficiales.

“Por ejemplo, si el solicitante presenta el Formulario I-766, Documento de Autorización de Empleo, y el Formulario I-94, Registro de Entrada/Salida, ingrese el número de Uscis del I-766 y el número del I-94 en SAVE”, detalló el servicio migratorio.

En esa línea, la precisión en la carga de formularios de enumeración de inmigración facilita la labor en los procesos de verificación de la agencia y permite que los beneficios o trámites dependientes avancen sin contratiempos.

En la página de Documentos de Inmigración de Uso Común, el Uscis especifica, uno por uno, los ejemplos de cada uno de los documentos migratorios con sus respectivos formularios de enumeración.