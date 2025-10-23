En Estados Unidos: actualizaciones recientes de las leyes de inmigración y las reglas del Uscis en octubre 2025

La presidencia de Donald Trump en Estados Unidos ha hecho modificaciones en diversas normativas que impactan en las leyes que regulan a los migrantes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), agencia encargada de la mayoría de los trámites de extranjeros, ha respondido a los cambios con reglas que ya entraron en vigor en octubre de 2025. Estas son las últimas actualizaciones.

Primeros cambios en el examen de naturalización

Los primeros cambios en la prueba de civismo para la ciudadanía se anunciaron en septiembre, pero entraron en vigor el pasado 20 de octubre. A partir de esa fecha, se administra el examen de educación cívica para la naturalización de 2025 a los extranjeros que presenten el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización.

La agencia publicó este 18 de septiembre una notificación en el Registro Federal para detallar la implementación del examen de educación cívica para la naturalización de 2025 Freepik

La prueba es oral y consta de 20 preguntas de una lista de 128. El solicitante debe responder correctamente 12 para aprobar el examen. Reprobará si responde incorrectamente nueve de las 20.

Quienes hayan hecho su solicitud antes de la fecha de entrada en vigor, podrán presentar la versión del examen 2008, para la que los funcionarios hacen hasta diez preguntas de una lista de 100 y se debe responder correctamente seis para aprobar.

La regla de Uscis para las visas H-2A que entró en vigor el 2 de octubre

La agencia de inmigración compartió un comunicado en el que especificó que la normativa que agiliza el proceso de solicitud para ciertos trabajadores agrícolas temporales con visas H-2A entraría en vigor el 2 de octubre de 2025.

El cambio permite que el Uscis comience a procesar peticiones electrónicas antes de que el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) apruebe la certificación laboral temporal (TLC, por sus siglas en inglés).

La nueva regla permite al Uscis procesar peticiones de visa H-2A mientras el Departamento de Trabajo revisa el empleo solicitado Damian Dovarganes - AP

Además, introduce el Formulario I-129H2A, Petición de Trabajador No Inmigrante: Clasificación H-2A, diseñado solo para la presentación electrónica.

El portavoz de Uscis, Matthew Tragesser, explicó que este cambio permite a apoyar a los agricultores estadounidenses en su labor crucial para la nación, a la vez que garantiza la contratación de mano de obra extranjera rigurosamente seleccionada y verificada.

Actualizaciones octubre 2025: la nueva tarifa de parole humanitario

El pasado 15 de octubre la agencia confirmó la entrada en vigor de una tarifa de 1000 dólares para las solicitudes aprobadas de parole humanitario. La medida responde a lo establecido por la ley HR-1, también conocida como “One Big Beautiful Bill Act”.

El aviso del Registro Federal indica que el cargo se aplicará a partir de la fecha de vigencia, independientemente de cuándo haya sido presentada o procesada la solicitud inicial. Esto significa que cualquier concesión de permiso de viaje aprobada desde el 16 de octubre en adelante deberá incluir el pago.

La tarifa de parole de inmigración de US$1000, establecida por la Ley de Conciliación HR-1, entró en vigor el 16 de octubre de 2025 Freepik - Freepik

Una vez que sea aprobado el trámite migratorio, el Uscis, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) serán los organismos encargados de cobrar la tarifa, según el caso.

Las agencias migratorias notificarán del momento exacto para abonar la tarifa, con las instrucciones y la fecha límite para hacerlo. En caso de que el solicitante no cumpla con el pago dentro del plazo indicado, el pedido será denegado sin posibilidad de apelación directa.

La legislación completa 10 escenarios donde los solicitantes quedarán exentos por circunstancias urgentes o de interés público.