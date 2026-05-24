Green card vencida: el trámite del Uscis que extiende la validez por 36 meses

Las personas que tienen una green card vencida o próxima a vencer pueden acceder a una extensión automática de hasta 36 meses al iniciar el trámite de renovación ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). El procedimiento se realiza mediante el formulario I-90, utilizado para reemplazar o renovar la tarjeta de residente permanente.

Cómo funciona la extensión de la green card tras presentar el formulario I-90

La extensión automática aplica únicamente a quienes presentan el formulario I-90 para renovar o reemplazar una green card.

A través de su sitio web oficial, el Uscis aclara que los residentes permanentes condicionales deben seguir otro procedimiento.

La green card es una prueba de que el titular cumple con los requisitos para vivir y trabajar en Estados Unidos Freepik

En esos casos, las personas con el permiso basado en matrimonio deben presentar el I-751 para remover condiciones, mientras que quienes obtuvieron la tarjeta por inversión empresarial deben tramitar el I-829.

También hay situaciones en las que el solicitante ya no tiene la tarjeta física por pérdida, robo o destrucción. En esos escenarios, el organismo puede otorgar un sello de Documentación, Identificación y Telecomunicaciones para Extranjeros (ADIT, por sus siglas en inglés), utilizado como prueba temporal del estatus migratorio mientras se procesa el reemplazo.

Una vez presentada la solicitud correctamente, Uscis emite una notificación de recibo identificada como formulario I-797.

Esa información, acompañada por la green card vencida, funciona como prueba válida de residencia permanente legal durante tres años adicionales contados desde la fecha de expiración del documento.

Durante ese período, el residente conserva autorización para trabajar y viajar fuera de EE.UU. Además, la combinación de la tarjeta vencida y la notificación oficial puede utilizarse para completar verificaciones laborales requeridas por empleadores mediante el trámite I-9.

Quiénes deben renovar la green card y cuándo iniciar el trámite

Las autoridades migratorias recomiendan iniciar la renovación cuando la tarjeta ya venció o cuando faltan menos de seis meses para su fecha de expiración. El trámite puede completarse de forma electrónica o mediante envío postal.

Quienes eligen la vía online deben:

Crear una cuenta oficial en el sistema de Uscis.

Completar el formulario.

Abonar tarifas.

Adjuntar documentación digital.

Consultar el estado del expediente.

El sistema también permite recibir notificaciones, responder pedidos de evidencia adicional y actualizar datos personales. El organismo migratorio acepta firmas electrónicas para este tipo de solicitudes presentadas a través de internet.

Se debe renovar la tarjeta de residencia permanente si ha caducado o caducará dentro de los próximos seis meses Freepik

Cuándo no se puede presentar el formulario I-90 por internet

Uscis establece una restricción para quienes solicitan una exención de pago de tarifas migratorias. En esos casos, el I-90 no puede enviarse de manera electrónica y debe presentarse exclusivamente en formato papel.

Las personas que ya utilizaron el sistema online antes pueden tener asignado un número de cuenta en línea para gestionar su perfil digital y sus trámites migratorios de manera centralizada.

Ese dato aparece en el perfil del usuario o en avisos emitidos previamente por la agencia migratoria, especialmente en trámites con números de recibo que comienzan con las letras “IOE”.

El envío digital reduce la necesidad de remitir documentos físicos y permite verificar de inmediato la recepción de la solicitud. También disminuye riesgos vinculados a demoras o pérdidas postales.

Qué documentos pide el Uscis para renovar o reemplazar la green card

La documentación requerida depende del motivo por el cual se solicita el reemplazo o la renovación de la tarjeta de residencia.

El requisito principal es completar correctamente el I-90 y adjuntar copia de la tarjeta de residencia permanente actual.

Si la tarjeta fue extraviada o robada y el solicitante no tiene copia, Uscis acepta otros documentos de identidad emitidos por autoridades gubernamentales, siempre que incluyan fotografía y firma, como:

Pasaporte

Licencia de conducir

Identificación militar

En situaciones de cambio legal de nombre, deben presentarse certificados oficiales o resoluciones judiciales que acrediten la modificación. También existen requisitos específicos para personas con estatus de “commuter” (viajero fronterizo) o para quienes nunca recibieron físicamente su tarjeta pese a tener la residencia aprobada:

Se deben presentar pruebas de trabajo en EE.UU. con una antigüedad no mayor a seis meses. Esto puede incluir talones de pago o una carta del empleador.

con una antigüedad no mayor a seis meses. Esto puede incluir talones de pago o una carta del empleador. A diferencia de otros residentes, los commuters pueden proporcionar una dirección postal extranjera. Sin embargo, deben registrar obligatoriamente su dirección física de residencia en el extranjero.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Los documentos redactados en idiomas distintos al inglés requieren acompañarse de una traducción completa certificada. Uscis solicita que el traductor confirme que la versión es exacta y completa.

En la mayoría de los casos se aceptan fotocopias legibles, aunque algunas situaciones requieren enviar documentos originales, como ocurre cuando la green card contiene errores atribuibles al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El organismo también exige comprobantes de pago de tarifas y, si corresponde, formularios vinculados a pedidos de exención.

Antes de presentar la solicitud, Uscis recomienda verificar que se esté utilizando la edición vigente del I-90 para evitar rechazos o devoluciones del expediente.