Qué significan los cambios que ya entraron en vigor en el examen de nacionalidad estadounidense

El proceso de naturalización es uno de los más utilizados para obtener la nacionalidad estadounidense. Bajo este trámite, es necesario aprobar un examen de inglés y uno de educación cívica, y es de este último del que ya entraron en vigor una serie de cambios que fueron anunciados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Los cambios que ya entraron en vigor en el examen de ciudadanía americana

La agencia de inmigración señala que para la parte en inglés del examen de naturalización, el solicitante debe demostrar comprensión del idioma, incluida la capacidad de leer, escribir y hablar en nivel básico.

La vía más común para obtener la ciudadanía estadounidense es a través de la naturalización con el Formulario N-400 Uscis

Mientras que el de civismo servirá para demostrar conocimiento y comprensión de la historia de Estados Unidos, así como de los principios y la forma de gobierno en el país.

El Uscis administrará el examen de educación cívica para la naturalización de 2025 a los extranjeros que presenten el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización, a partir del 20 de octubre de 2025. Quienes lo hayan hecho antes de la fecha de entrada en vigor, podrán presentar la versión 2008.

La prueba es oral y consta de 20 preguntas de una lista de 128. El solicitante debe responder correctamente 12 para aprobar el examen. Reprobará si responde incorrectamente nueve de las 20.

Las diferencias entre el examen de educación cívica de 2008 y 2025

Para la versión 2008, los funcionarios de la agencia hacen hasta diez preguntas de la lista de 100, lo que significa que se deben estudiar menos interrogantes. Además, solo debe responder correctamente seis para aprobar. Reprobará si responde incorrectamente cinco de las diez preguntas.

La agencia publicó este 18 de septiembre una notificación en el Registro Federal para detallar la implementación del examen de educación cívica para la naturalización de 2025 Freepik

Por qué cambió el examen cívico para la ciudadanía estadounidense

El Registro Federal, con el anuncio de las nuevas reglas de Uscis, explica que demostrar conocimientos de inglés y educación cívica es esencial para comprobar el compromiso de un extranjero con el cumplimiento de los derechos y responsabilidades de la ciudadanía estadounidense y su integración activa en la sociedad del país.

“Comprender los derechos y responsabilidades de la ciudadanía, colaborar con el gobierno y contribuir plenamente al proceso democrático depende de una comprensión básica del gobierno y la educación cívica de Estados Unidos”, señala.

Además, precisa que el conocimiento del gobierno permite a los ciudadanos naturalizados interactuar de forma más plena con las agencias gubernamentales locales y federales y ser miembros activos y responsables de sus comunidades locales, y así impulsar el éxito de la democracia.

Se debe responder 12 preguntas correctamente para aprobar el examen de 2025 Freepik

Consideración especial: el beneficio por edad para el examen de civismo

Si al momento de solicitar la naturalización la persona ya ha cumplido 65 años y ha sido residente permanente legal durante o por períodos que suman al menos 20 años, se le dará consideración especial con respecto al requisito de educación cívica.

En ese sentido, el Registro Federal explica que seguirá la aplicación del beneficio y se les administrará una prueba con diez preguntas de un banco especialmente seleccionado de 20 (marcadas con un asterisco en la lista de 100 o 128), ya sea del examen de educación cívica por naturalización de 2008 o 2025.