Es colombiana y cuenta cómo le aprobaron la green card en cuatro meses: “Los procesos demoran mucho menos”

Una joven colombiana se volvió viral en TikTok al compartir cómo le aprobaron la green card por matrimonio en solo cuatro meses. En su testimonio, relató el proceso, desde el envío de documentos hasta la entrevista final, y aseguró que bajo el actual gobierno los tiempos de aprobación parecen ser más rápidos de lo esperado.

Así fue el proceso de la colombiana en obtener su green card

La migrante latina compartió en sus redes sociales los detalles sobre el tiempo de espera de su green card por matrimonio:

“En mi opinión, pienso que los procesos de solicitud se están demorando muchísimo menos ahora en este nuevo gobierno, a pesar de que hay muchos miedos e incertidumbres. Antes de que mi caso fuera aprobado vi muchos videos de jóvenes donde les aprobaban su green card en dos meses y medio o tres meses”.

La colombiana detalló que su proceso para obtener la Green Card por matrimonio tardó cuatro meses (TikTok: @paburcas28)

Además, explicó que su ajuste de estatus por matrimonio lo realizó mientras permanecía en un período legal en Estados Unidos. Su cronograma fue:

25 de abril: presentó la solicitud para obtener la green card por matrimonio.

presentó la solicitud para obtener la green card por matrimonio. 29 de abril: le informan en la página de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) de que recibieron su caso.

le informan en la página de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) de que recibieron su caso. 27 de mayo: acude a una cita para registrar sus datos biométricos.

acude a una cita para registrar sus datos biométricos. 17 de junio: su permiso de trabajo fue aprobado.

su permiso de trabajo fue aprobado. 12 de agosto: la pareja tuvo su entrevista con el Uscis.

“Dos días después, en la página del Uscis, me llegó la notificación de que mi caso había sido aprobado el 15 de agosto. El 23 de agosto nos llegó la green card a la casa”, indicó la joven.

Cómo fue la entrevista con Uscis

Al arribar a las oficinas del Uscis, la joven relató que, aunque durante la entrevista observó que algunos oficiales que separaban a las parejas, en su caso pudo permanecer junto a su esposo. Decidió no pedir intérprete y responder en inglés. “Yo me sentía en las capacidades de responder, pero los nervios y los medios a veces juegan en contra”, afirmó la mujer.

Los oficiales les pidieron a ambos levantar la mano para jurar que todo lo declarado era verdad y que cualquier mentira podía ser sancionada. “Nos preguntaron que si sabíamos cuál era el proceso en el que íbamos a aplicar. Me pidieron mi nombre completo y mi fecha de nacimiento, al igual que a mi esposo. En ningún momento la oficial nos dijo quién hablaba y quién no. Ella nos miraba y entonces sabíamos quién tenía que responder", detalló.

La joven relató que durante la entrevista les hicieron preguntas detalladas sobre su relación, que incluía cómo se conocieron, los nombres de las personas que los presentaron, los detalles de su primera cita y qué cosas tenían en común. Mientras la autoridad del Uscis escribía toda la información en el sistema.

“Le preguntó a mi esposo si sabía a dónde había nacido, que si había hablado o conocido a mi familia, cuando fue la primera vez que habló con mis padres, que si habíamos visitado las ciudades de nuestra pareja. También me consultó si sabía en qué trabajaba mi esposo y cómo se llamaba su profesión. Nos preguntó la fecha de matrimonio durante tres tiempos diferentes en la entrevista como para rectificar la fecha”.

Dos días después de tener la entrevista con Uscis, la colombiana recibió una notificación de que su caso había sido aprobado Captura de pantalla TikTok: @paburcas28)

También les preguntaron sobre su domicilio, con quién vivían, si se mudaron juntos o por separado, así como sobre los motivos por los que se enamoraron mutuamente y la ubicación actual de los padres de ella.

La recomendación de la colombiana para otros solicitantes

La colombiana comentó que hubiera sido útil saber que no siempre es necesario enviar la solicitud de permiso de viaje. Los trámites de la green card por matrimonio pueden tardar hasta más de 24 meses, según la plataforma del Uscis, mientras que su caso fue aprobado en apenas cuatro. Por ello, aunque envió la autorización para poder ver a su familia, esta nunca se procesó. “Perdí 640 dólares”, indicó la joven.