Pasaporte para menores de 16 años en EE.UU.: el error común que arruina el viaje de muchas familias

La oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EE.UU. recordó a los viajeros con menores de 16 años que existe una diferencia en los pasaportes que podría impedir el viaje.

El error que puede arruinar el viaje de muchas familias

A través de una publicación de X, la agencia recordó que el pasaporte para menores de 16 años tiene validez de únicamente cinco años.

El recordatorio sobre los pasaportes para menores en Estados Unidos @TravelGov

Muchos pueden confundirse, dado que en personas mayores de edad el pasaporte suele tener una vigencia de 10 años, según la página del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).

“El peor momento para darte cuenta de que necesitas renovar tu pasaporte es en el aeropuerto. Haz un hábito de revisar la fecha de vencimiento cuando empieces a investigar destinos, no cuando estés empacando tus maletas”, fue el recordatorio que hizo la entidad.

El pasaporte para menores de 16 años tiene validez de únicamente cinco años Freepik

Qué se necesita para tramitar el pasaporte de un menor de 16 años en EE.UU.

Para solicitar el pasaporte de un menor de 16 años, es indispensable presentar la solicitud en persona con el formulario DS-11.

Este documento debe entregarse en una oficina autorizada junto con los requisitos oficiales, de acuerdo con el propio DOS.

Entre los principales documentos se encuentran:

Prueba de ciudadanía estadounidense del menor (como acta de nacimiento o certificado de naturalización).

Documento que demuestre la relación con los padres o tutores.

Identificación oficial vigente de los padres o tutores.

Fotografía reciente del menor con las especificaciones requeridas.

Pago de las tarifas correspondientes.

Se necesita llenar el Formulario DS-11 para tramitar el pasaporte (Unsplash)

Además, el menor debe acudir físicamente al trámite, ya que no se permite realizar este proceso en línea o por correo en estos casos.

El requisito obligatorio para tramitar el pasaporte de un menor en EE.UU.

Uno de los puntos más importantes es el consentimiento parental. El DOS establece que ambos padres o tutores legales deben presentarse junto al menor al momento de la solicitud.

En caso de que uno de ellos no pueda asistir, será necesario presentar un formulario notarizado (DS-3053) que autorice la emisión del pasaporte.

Si uno de los padres tiene la custodia exclusiva, deberá demostrarlo con documentos legales.

El pasaporte americano se puede obtener si se cuenta con un certificado de naturalización (Unsplash)

Este requisito busca prevenir la sustracción internacional de menores y garantizar la seguridad del proceso.

Precio del pasaporte para menores en EE.UU. 2026

El costo del pasaporte varía según el tipo de documento que se solicite:

Libreta de pasaporte : 100 dólares más US$35 de tarifa de aceptación

: 100 dólares más US$35 de tarifa de aceptación Tarjeta de pasaporte : US$15 más US$35

: US$15 más US$35 Ambos documentos: US$115 más US$35

Además, existe la opción de trámite acelerado con un costo adicional de US$60 para quienes necesiten el documento con mayor urgencia.

Tipos de pasaporte para menores en Estados Unidos

Además de tomar en cuenta la vigencia para hacer una renovación a tiempo, también conviene distinguir entre los dos tipos de documentos disponibles.