La nueva regla de la CBP que entra en vigor este 30 de septiembre para los extranjeros que usen el Formulario I-94

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) implementará este 30 de septiembre una nueva regla de cobro. La medida que entra en vigor este martes se aplicará a los extranjeros que usen el Formulario I-94 para entrar a Estados Unidos.

Formulario I-94: la nueva regla de la CBP que entra en vigor este 30 de septiembre

La agencia indica en su sitio web que para este 30 de septiembre de 2025, añadirá una tarifa adicional de 24 dólares a la tarifa actual de US$6 para las solicitudes del Formulario I-94 de Llegada/Salida en los puertos de entrada fronterizos terrestres, lo que eleva el costo total a US$30.

El Formulario I-94 registra las fechas de llegada y salida de las personas que visitan EE.UU. CBP

La medida corresponde a lo establecido en la HR-1 (One Big Beautiful Bill), promulgada por Donald Trump el pasado 4 de julio.

El anuncio en el Registro Federal, que hace oficial la medida, señala: “La CBP no cobrará una tarifa a los extranjeros que lleguen a un puerto de entrada aéreo o marítimo porque dichos extranjeros no están obligados a presentar una solicitud para un Formulario I-94 de la CBP”.

Para qué sirve el Formulario I-94

El organismo precisa que todos los visitantes necesitan un Formulario I-94, excepto: ciudadanos estadounidenses, extranjeros residentes que regresan, extranjeros con visas de inmigrante y la mayoría de los canadienses que estén de visita o en tránsito.

Se emite el documento a los viajeros durante el proceso de admisión en el puerto de entrada. Así, la agencia recopila automáticamente la información de llegada/salida de los viajeros a partir de sus registros de viaje electrónicos.

Si un viajero desea un formulario impreso, puede imprimirlo desde el sitio web oficial con la opción “Obtener el I-94 más reciente” o la misma opción en la aplicación móvil CBP GO.

Se emitirá un I-94 a los viajeros durante el proceso de admisión en el puerto de entrada Flickr/CBP

Otros aumentos de la CBP: el precio del ESTA para viajar a Estados Unidos

La inscripción al Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés), un sistema automatizado que determina la elegibilidad de los visitantes para viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés), también aumenta su tarifa.

Todo extranjero que desee viajar por aire, mar o tierra a EE.UU. bajo el VWP debe recibir una autorización a través de ESTA. En el Registro Federal explican que antes de la promulgación de la One Big Beautiful Bill, la CBP exigía el pago de una tarifa de US$21 para obtener el permiso, pero la legislación establece un cambio.

En la página oficial del sistema indican que el software de CBP necesario para cobrar el nuevo costo está programado para entrar en vigor el próximo 30 de septiembre de 2025, por lo que todas las solicitudes no pagadas después de la actualización estarán sujetas al nuevo monto de US$40.

Los viajeros sin visa deben tener un Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) válido Customs and Border Protection

EVUS: la tarifa para viajeros de China

El Sistema Electrónico de Actualización de Visa (EVUS, por sus siglas en inglés) es proceso en línea que deben usar los ciudadanos de China con visas B1/B2, B1 o B2 de diez años para actualizar su información personal y de viaje antes de volar a EE.UU.

La inscripción en EVUS es obligatoria para obtener autorización de viaje, y con los cambios por la entrada en vigor del HR-1 se exige el pago de una tarifa mínima de US$30 al momento de inscribirse, que se suma a otras tarifas aplicables.