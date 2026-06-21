La medida que entra en vigor el 1° de julio y que beneficiará a millones de aplicantes de visa americana

A partir del 1° de julio, el gobierno de Estados Unidos pondrá en marcha un nuevo sistema que permitirá acelerar uno de los pasos más importantes para quienes buscan obtener una visa de turismo o de negocios. La iniciativa ofrecerá una vía opcional para reducir considerablemente los tiempos de espera para las entrevistas consulares, aunque tendrá un costo adicional.

Cómo funcionará el nuevo servicio de visa acelerada que se implementará desde julio

La medida, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, funcionará inicialmente como un programa piloto y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Según informó la agencia Associated Press, el Departamento de Estado de EE.UU. implementará un servicio “premium” para los extranjeros que soliciten visas de turismo o de negocios.

El programa permitirá a los aspirantes abonar una tarifa adicional de 750 dólares para acceder a una entrevista consular en un máximo de 10 días desde el momento en que se efectúe el pago.

Este importe se sumará a la tarifa tradicional de US$185 que ya deben pagar los solicitantes para iniciar el trámite. De esta manera, quienes opten por este servicio deberán desembolsar un total de US$935 para acceder a la modalidad acelerada.

La medida de visa acelerada busca aliviar las demoras acumuladas

La decisión aparece en un contexto de crecientes retrasos en los procesos migratorios. Según AP, la administración de Donald Trump endureció las condiciones para el ingreso de extranjeros al país norteamericano mediante una serie de nuevas exigencias y controles adicionales.

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Entre esas medidas se encuentran la necesidad de hacer depósitos económicos en algunos países y la ampliación de la información personal requerida durante el proceso de evaluación.

Estas nuevas disposiciones terminaron por generar una carga administrativa adicional en las oficinas consulares de distintas partes del mundo, lo que provocó un incremento en los tiempos de espera y numerosas quejas de los solicitantes, indicó la agencia citada.

Uno de los aspectos que las autoridades estadounidenses buscan dejar en claro es que el nuevo servicio no implica una aprobación automática de la visa.

El pago adicional únicamente permitirá obtener una cita consular en un plazo más corto, pero la decisión final dependerá del cumplimiento de todos los requisitos.

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Pago de US$750: ¿puede convertirse en una medida permanente después de diciembre?

Según documentación a la que accedió AP, el Departamento de Estado analizará los resultados de la prueba piloto a lo largo de sus primeros meses de implementación, entre julio y diciembre.

Entre los detalles a los que prestarán particular atención, las autoridades revisarán la demanda del servicio, el volumen de solicitudes que se presenten y cómo afecta a los tiempos de espera en los consulados donde se aplica.

En caso de considerar que la medida tuvo un impacto positivo, el programa podría continuar luego del 31 de diciembre o expandirse a más representaciones diplomáticas de Estados Unidos en el extranjero.