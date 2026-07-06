Actualizaciones del Uscis en julio 2026: qué pasa después de enviar el formulario G-325R de registro migratorio

Tras la publicación de una norma definitiva que obliga a los extranjeros que permanecen en Estados Unidos por 30 días o más a registrarse y tomar sus huellas dactilares. El formulario G-325R del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) permite cumplir con esa disposición y sirve de comprobante ante futuros controles.

Para qué sirve el G-325R y qué pasa después de que se envía el formulario

El formulario G-325R, llamado Información Biográfica, sirve como una herramienta digital para que extranjeros no registrados cumplan con la Sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Este documento permite proporcionar la información necesaria al Uscis para formalizar el registro oficial.

El formulario G-325R se utiliza para proporcionar información biográfica para el registro de extranjeros Imagen de Freepik

Según el sitio web de la agencia federal, tras enviar este formulario y presentarse para la toma de huellas dactilares, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emite un comprobante de registro oficial.

Es obligatorio que todos los extranjeros mayores de 18 años lleven este documento consigo y lo conserven en su poder en todo momento.

El registro con este proceso no es un estatus migratorio ni otorga beneficios legales adicionales bajo las leyes estadounidenses. Sin embargo, cumplir con la norma de tenerlo es indispensable para evitar sanciones penales y civiles, que incluyen multas y posibles penas de prisión.

La normativa vigente exige verificar la necesidad de registro cada vez que un extranjero ingrese a EE.UU. por un período igual o superior a 30 días.

G-325R: qué pasa en un control del ICE

El comprobante obtenido tras completar el registro en el formulario G-325R es válido para mostrar ante agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Esta acreditación electrónica confirma que el titular cumplió con los procedimientos requeridos por el gobierno federal.

La portación de esta prueba de registro es una exigencia legal para los extranjeros mayores de 18 años que se encuentran en el país norteamericano.

Los agentes del ICE pueden solicitar este documento en cualquier control para verificar el cumplimiento de las leyes de inmigración.

Ahora los migrantes pueden mostrar el G-325R del Uscis en caso de que los frene el ICE en la calle Fotomontaje generado con IA

El incumplimiento de la portación de este comprobante conlleva riesgos de sanciones legales ante el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Qué otros documentos acepta el ICE en un control

La ley federal establece una lista específica de documentos aceptados como prueba oficial de registro ante las autoridades migratorias. Además del formulario G-325R, los extranjeros pueden presentar otros registros oficiales emitidos por las agencias correspondientes durante un control del ICE.

Cómo pagar un formulario de Uscis

Los documentos válidos para demostrar el cumplimiento del registro son:

Formulario I-551: tarjeta de residencia permanente, comúnmente conocida como green card.

tarjeta de residencia permanente, comúnmente conocida como green card. Formulario I-766 : documento de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

: documento de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Formularios I-94, I-94A o I-94W: registros oficiales de ingreso y salida de EE.UU.

registros oficiales de ingreso y salida de EE.UU. Credenciales de viajeros confiables: documentos aprobados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para programas como Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST.

El hecho de portar cualquiera de estas opciones indica que el extranjero cuenta con la documentación requerida por la normativa vigente.