G-325R del Uscis: el nuevo formulario migratorio que se suma como prueba ante un control del ICE

El 29 de junio se implementó una norma que ajusta los procesos de registro para extranjeros en Estados Unidos. Desde entonces, el formulario G-325R es válido para mostrar en controles del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

G-325R, el formulario electrónico de registro del Uscis que se puede mostrar ante el ICE

El formulario G-325R, titulado Información Biográfica, es una herramienta digital creada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Según el sitio web de la agencia federal, este documento permite a los extranjeros proporcionar la información necesaria para el registro oficial bajo la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

El formulario G-325R se utiliza para proporcionar información biográfica para el registro de extranjeros Imagen de Freepik

El registro mediante este formulario facilita la toma de huellas dactilares requerida para cumplir con las obligaciones legales. Los interesados pueden utilizar la “herramienta para determinación del requisito de registro de extranjeros” para saber si deben completar este proceso.

Qué otros formularios se pueden mostrar en un control del ICE

La ley federal exige que todo extranjero registrado de 18 años o más porte siempre su certificado o tarjeta de recibo. El incumplimiento de esta disposición genera sanciones penales o civiles, incluidas multas y penas de prisión. En ese marco, los documentos aceptados como prueba de registro ante un control migratorio por parte del ICE son los siguientes:

Formulario I-551 : conocido mayormente como tarjeta de residente permanente o green card.

: conocido mayormente como tarjeta de residente permanente o green card. Formulario I-766 : se trata del documento de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés)

: se trata del documento de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) Formularios I-94, I-94A o I-94W : registros oficiales que documentan el ingreso y la salida del país de un migrante.

: registros oficiales que documentan el ingreso y la salida del país de un migrante. Formulario G-325R : la mencionada prueba electrónica de registro de extranjero emitida por el Uscis.

: la mencionada prueba electrónica de registro de extranjero emitida por el Uscis. Credenciales de viajeros confiables: documentos aprobados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para programas como Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST.

Cómo pagar un formulario de Uscis

Qué establece la norma federal para migrantes que entró en vigor el 29 de junio

La nueva norma entró en vigor el 29 de junio y fortalece la obligación estatutaria de portar comprobantes oficiales. El reglamento también detalla exenciones para grupos específicos, como ciudadanos estadounidenses, diplomáticos con visas A o G y miembros de la tribu Kickapoo de Texas.

Los menores de 14 años quedan exentos del registro inicial, aunque deben cumplir con el proceso dentro de los 30 días posteriores a alcanzar esa edad. Otras categorías, como ciertos titulares de visas diplomáticas o representantes de la OTAN, no necesitan proporcionar sus huellas dactilares.

La norma del DHS refuerza los registros obligatorios y portación de los comprobantes ante controles del ICE Imagen generada con IA

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) todavía mantiene abierto un periodo de consulta para recibir comentarios sobre esta reglamentación. El plazo se extiende hasta el 28 de agosto para enviar opiniones a través del portal federal habilitado.

La autoridad competente no aceptará aportes entregados en mano, enviados por correo postal o mediante soportes digitales externos como unidades USB o discos compactos. El único canal habilitado para enviar las devoluciones es a través del sitio web oficial.