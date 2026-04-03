Cuándo puedes reclamar al Uscis por la demora de tu green card en 2026: así se revisa si tu caso está fuera de tiempo

En el caso de los trámites de green card, los tiempos de procesamiento que tiene el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) pueden variar. Aunque no existe un máximo para cada trámite, la entidad estadounidense tiene una herramienta en la que se puede verificar cuánto suelen tardar la mayoría de las peticiones similares.

La herramienta del Uscis para verificar los tiempos de procesamiento de la green card

Más allá de presentar toda la documentación requerida y seguir los pasos del proceso, los migrantes que soliciten la tarjeta de residente permanente deben esperar inevitablemente por el procesamiento del caso.

El Uscis cuenta con una herramienta para chequear los tiempos de procesamiento de casos de green card y otros documentos Rice University's

Este paso que dura meses e incluso años puede generar dudas en muchos solicitantes sobre la demora. Por eso, el Uscis cuenta con un apartado en su sitio web en el que da información sobre los tiempos.

Para poder consultar, los solicitantes de green card, y cualquier otra documentación que se encuentre en trámite, deben completar:

Formulario

Categoría del formulario

Oficina o centro de servicio en el que se tramitó

Con respecto al segundo ítem, se refiere a si por ejemplo se solicitó un ajuste de estatus o se presentó por empleo o familia.

Una vez que se proporcionen esos datos, el sistema devuelve un tiempo estimado medido en meses. Ese número corresponde al período en el que se resuelven el 80% de los casos bajo los mismos términos, por lo que puede servir como guía del plazo que suele tomarse la agencia.

Cómo crear una cuenta en Uscis para verificar el estado del ajuste de estatus en 2026

Cuánto tiempo tarda en promedio el procesamiento de un caso de green card

La herramienta oficial del Uscis es útil para chequear las características de cada caso individual, dado que los plazos suelen variar según la ubicación de la oficina en la que se haya realizado el trámite.

Sin embargo, de manera general, el estudio legal Manifest recopiló datos de cuánto son las demoras estimadas para el procesamiento del Formulario I-485 en abril de 2026:

Ajuste de estatus : entre siete meses y medio y 42 meses .

: entre . Green card basada en el empleo : entre 11 y 32 meses .

basada en el : entre . Tarjeta de residente permanente basada en un familiar: entre siete meses y medio y 14 meses.

En el caso de quienes lo hagan mediante un procesamiento consular a través del Formulario DS-260, la situación depende de cada consulado estadounidense en particular.

El Uscis tiene distintos tiempos promedio de procesamiento para los casos de green card según su categoría Imagen ilustrativa generada con IA

Más allá de los tiempos promedio estimados, la demora puede variar marcadamente en cada solicitud según las características particulares del caso.

Cómo consultar al Uscis sobre una demora en el trámite de la green card

El pedido se puede realizar en el mismo sitio web. De cualquier manera, la entidad aclara que en general los casos se procesan según el orden en que se reciben y que el tiempo estimado funciona como referencia, pero que no hay ningún tipo de límite.

En ese sentido, el Uscis pide chequear la demora antes de referir al usuario a hacer un reclamo. Para eso, pide que se presente la fecha de presentación del caso y calcula si el tiempo de espera es normal.

En el caso de que el trámite de la green card de un solicitante haya excedido el tiempo promedio, el migrante puede hacer una consulta en el sistema de Case Inquiry.