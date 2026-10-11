Formulario I-821 del Uscis en octubre 2026 y a cuánto asciende la solicitud del TPS para inmigrantes en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aplicará nuevos valores al formulario I-821, utilizado para solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a partir del 16 de octubre. La actualización corresponde al año fiscal 2027 y contempla ajustes establecidos por la legislación federal H.R.1 para acompañar la evolución de los precios.

Cuánto costará el TPS y el permiso de trabajo desde octubre

De acuerdo con la información oficial, la tarifa del formulario I-821 para el registro inicial al TPS será de US$520, lo que representa un aumento de US$10 frente a los US$510 que se abonaban anteriormente.

El Uscis anunció un aumento por inflación para el año fiscal 2027 en los formularios del TPS Freepik

Para quienes soliciten al mismo tiempo un permiso de trabajo mediante el formulario I-765, el componente tarifario establecido por H.R. 1 para un EAD inicial basado en TPS será de US$570, mientras que para una renovación o extensión seguirá en US$280.

Los nuevos valores deberán ser respetados por las solicitudes que tengan matasellos a partir del 16 de octubre. El Uscis informó que los trámites enviados con una tarifa inferior a la correspondiente serán rechazados.

El cambio no modifica los requisitos para acceder al TPS. El programa continúa destinado a nacionales de países que cuentan con una designación vigente, así como a personas apátridas cuya última residencia habitual se encuentre en uno de esos lugares.

Por qué el Uscis modifica las tarifas migratorias

La actualización responde a las disposiciones de la ley H.R.1, conocida como One Big Beautiful Bill Act, promulgada el 4 de julio de 2025. La normativa establece que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Uscis deben efectuar ajustes anuales de determinadas tarifas conforme a la inflación.

Para el año fiscal 2027 se utilizó la variación del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) registrada entre julio de 2025 y julio de 2026. El incremento considerado fue de 3,36%.

La legislación también establece un mecanismo específico para calcular los nuevos importes. Una vez aplicado el ajuste, las tarifas deben redondearse hacia abajo al múltiplo de US$10 más cercano, salvo determinados trámites para los que se contempla otro criterio.

Cómo pagar un formulario de Uscis

Quién puede presentar el formulario I-821

El I-821 puede ser presentado por personas que cumplan los requisitos establecidos para el TPS de un país designado. También pueden solicitarlo quienes no tengan nacionalidad y cuya última residencia habitual haya sido en un país incluido en el programa.

Existen dos vías principales de presentación:

Una corresponde al registro inicial , destinado a quienes solicitan el TPS por primera vez dentro del período establecido en la notificación publicada en el Federal Register.

, destinado a quienes solicitan el TPS por primera vez dentro del período establecido en la notificación publicada en el Federal Register. La otra es la reinscripción, destinada a quienes ya tienen el estatus y buscan conservarlo durante una extensión de la designación.

Los períodos para presentar cada solicitud dependen del país correspondiente. Por ello, los solicitantes deben respetar las fechas fijadas en la notificación oficial que anuncia la designación, redesignación o extensión del programa.

El TPS es un beneficio temporal que no conduce al estatus de residente permanente legal Freepik

Qué documentos se deben presentar con el I-821

El Uscis solicita evidencia que permita acreditar la identidad y nacionalidad del solicitante. También pueden requerirse documentos que demuestren la fecha de ingreso a EE.UU. y la permanencia continua en ese país.

Cuando una persona fue arrestada, acusada o condenada por un delito, también pueden ser necesarios registros relacionados con sus antecedentes judiciales. La documentación debe acompañar el trámite conforme a los requisitos establecidos para cada caso.

La versión vigente del formulario I-821 corresponde a la edición “01/20/25″. El organismo migratorio exige que todas las páginas pertenezcan a la misma edición y que la fecha y los números de página puedan verse en la parte inferior de cada hoja. La falta de estos criterios puede provocar el rechazo.

Un formulario incompleto también puede ser rechazado. Entre los datos que deben estar correctamente consignados figuran el tipo de solicitud, el apellido, la dirección postal en EE.UU. y la fecha de nacimiento. Para las reinscripciones, además, se requiere el número de registro de extranjero o A-Number.