Green card para dominicanos y la regla del Uscis para el ajuste de estatus de familiares de residentes permanentes

Los dominicanos que buscan obtener una green card por medio de un familiar residente permanente en Estados Unidos cuentan con nuevas fechas para avanzar en sus trámites migratorios. El Boletín de Visas correspondiente a octubre de 2026 establece las fechas que rigen la disponibilidad de visas de inmigrante y distingue entre el momento en que un caso puede avanzar para una decisión final y aquel en que pueden comenzar a presentarse determinados documentos.

Green card para dominicanos: las fechas del Visa Bulletin de octubre de 2026

El principal dato para los solicitantes de República Dominicana es que el país no aparece entre las jurisdicciones que tienen una columna individual en las tablas del boletín.

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Por ese motivo, los casos dominicanos se encuentran dentro de la categoría denominada “Todos los países de carga, excepto los indicados”, que reúne a las naciones que no figuran por separado en las tablas. Las expresamente identificadas son China continental, India, México y Filipinas.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en su Visa Bulletin Number 19, Volume XI, correspondiente a octubre de 2026, las fechas de disponibilidad de visas de inmigrante se establecen mediante dos cuadros diferentes: “Fechas de acción final” y “Fechas para presentar solicitudes”.

El organismo explica que estas tablas permiten determinar, respectivamente, cuándo pueden autorizarse los números de visa y cuándo determinados solicitantes pueden reunir y presentar la documentación requerida ante el Centro Nacional de Visas.

Para los familiares de residentes permanentes, la categoría que adquiere especial relevancia es la F2A, que comprende a los cónyuges y los hijos de residentes permanentes.

Para los solicitantes cuya carga corresponde al grupo general en el que se encuentra República Dominicana, el boletín establece una fecha de acción final del 22 de septiembre de 2026.

Lo más destacado del boletín para los casos familiares de dominicanos es:

La categoría F2A, correspondiente a cónyuges e hijos de residentes permanentes, tiene como fecha de acción final el 22 de septiembre de 2026 para los países incluidos en la categoría general.

En la tabla de fechas para presentar solicitudes, la categoría F2A aparece como “C”, es decir, “actual”.

Cuando una categoría figura como “C”, el Departamento de Estado indica que las solicitudes pueden presentarse independientemente de la fecha de prioridad, de acuerdo con las reglas aplicables.

Para la categoría F1, correspondiente a hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses, la fecha de acción final es el 22 de enero de 2020.

Para F2B, que comprende a hijos e hijas solteros de residentes permanentes que tienen 21 años o más, la fecha de acción final es el 22 de agosto de 2019.

Para F3, correspondiente a hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses, la fecha de acción final es el 22 de octubre de 2014.

Para F4, que comprende a hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses adultos, la fecha de acción final es el 22 de octubre de 2011.

Los solicitantes dominicanos se integran dentro de la categoría general ("Todos los países de carga, excepto los indicados"), ya que la República Dominicana no cuenta con una columna individual en las tablas Captura Boletin de Visas

Uscis y el ajuste de estatus: la diferencia que deben conocer los dominicanos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) aparece mencionado expresamente en las instrucciones del boletín debido a que quienes se encuentran dentro de Estados Unidos y buscan presentar una solicitud de ajuste de estatus deben consultar cuál de las dos tablas corresponde utilizar durante el mes en cuestión.

El documento establece que, salvo que el Uscis indique expresamente lo contrario en su sitio web, quienes soliciten el ajuste de estatus deben utilizar la tabla de Fechas de Acción Final para determinar cuándo pueden presentar esas solicitudes.

Esto significa que el hecho de que una categoría aparezca como “C” en la tabla de presentación no debe interpretarse, por sí solo, como una autorización automática para que todos los solicitantes presenten un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos.

Ajuste de estatus y la categoría F2A para familiares de residentes

La categoría F2A corresponde a cónyuges e hijos de residentes permanentes.

El boletín señala que esta segunda preferencia familiar representa una parte específica del límite anual destinado a las categorías familiares y que una porción de los números correspondientes está exenta del límite por país.

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Para octubre de 2026, la tabla de acción final establece para la categoría F2A general la fecha 22 de septiembre. Esto significa que los números están autorizados para solicitantes con fechas de prioridad anteriores a la indicada, de acuerdo con las reglas del boletín.

En paralelo, la tabla de fechas para presentar solicitudes muestra la categoría F2A como “C” para todas las columnas incluidas en el cuadro. El propio Departamento de Estado define esa letra como “actual”, lo que significa que, para esa tabla, no existe una fecha de prioridad que limite la presentación de la solicitud dentro de la categoría.