Guía para patrocinar a un inmigrante para que obtenga la green card en enero 2026

El proceso para patrocinar a un inmigrante hasta diciembre 2025 incluye requisitos legales, financieros y administrativos que tanto el patrocinador como el beneficiario deben cumplir ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Los pasos, documentos y criterios que rigen la obtención de la residencia permanente (green card) podrían variar según el interés: familiar o laboral.

¿Cómo funciona el sistema de patrocinio en las visas de EE.UU.?

El sistema migratorio estadounidense permite que personas con estatus legal inicien procedimientos para que sus parientes o trabajadores obtengan la residencia permanente.

Este mecanismo requiere que un individuo asuma el papel de peticionario y complete diversos trámites administrativos ante las autoridades correspondientes.

En caso de relación familiar, los ciudadanos estadounidenses pueden presentar una petición de visa de inmigrante para el cónyuge, hijo o hija, padre, y hermano o hermana Freepik

La documentación necesaria varía según cada caso particular. En la mayoría de las situaciones, se necesita presentar al menos estos documentos oficiales:

Formulario I-130 (Petición de Familiar Extranjero) : según el Uscis, se necesita realizar este trámite para establecer la relación entre las partes.

: según el Uscis, se necesita realizar este trámite para establecer la relación entre las partes. Formulario I-485 (Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus) : para solicitar formalmente el cambio de estatus migratorio si el familiar ya se encuentra en EE.UU.

: para solicitar formalmente el cambio de estatus migratorio si el familiar ya se encuentra en EE.UU. Formulario I-140 (Petición de Trabajador Extranjero): este se completa en casos basados en empleo donde el empleador debe demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses para el puesto mediante una Certificación Laboral Permanente (LCA) del Departamento de Trabajo y posteriormente, tramitar el formulario.

El peticionario generalmente actúa en representación del beneficiario, aunque existen circunstancias donde el solicitante puede gestionar su propio caso. El procedimiento implica que el ciudadano o residente estadounidense presente documentación inicial ante el Uscis.

Posteriormente, el destinatario del programa debe tramitar su propio proceso según su ubicación geográfica. Quienes se encuentren en territorio estadounidense pueden optar por una vía interna, mientras que quienes residan fuera del país norteamericano deben recurrir a las representaciones diplomáticas.

Las empresas también pueden actuar como patrocinadoras para trabajadores extranjeros ij.org

¿Qué condiciones debe cumplir una persona para ser patrocinador?

Las personas que deseen iniciar este proceso deben poseer características específicas:

Estatus legal : debe ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal (titular de una green card).

: debe ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal (titular de una green card). Edad : debe tener al menos 18 años al momento de firmar la declaración jurada de apoyo económico. Sin embargo, para pedir a padres o hermanos, el ciudadano debe ser mayor de 21 años .

: debe tener al menos al momento de firmar la declaración jurada de apoyo económico. Sin embargo, para pedir a padres o hermanos, el ciudadano debe ser mayor de . Residencia: debe tener domicilio en EE.UU., sus territorios o posesiones. Si vive en el extranjero, debe demostrar que su residencia fuera es temporal. Este requisito garantiza que el patrocinador mantenga vínculos reales con el país norteamericano.

La capacidad para patrocinar diferentes tipos de parientes depende del estatus legal del peticionario. Los ciudadanos estadounidenses pueden iniciar gestiones para parejas, descendientes sin importar su estado civil, progenitores y hermanos.

Los residentes permanentes tienen opciones más limitadas y únicamente pueden solicitar para cónyuges e hijos solteros.

La figura del patrocinador es clave en el proceso. Esta persona o entidad asume la responsabilidad de comenzar la petición y, en situaciones familiares, avalar financieramente al inmigrante mediante una declaración jurada.

Se aprueba el Formulario I-130 si el peticionario puede demostrar una relación calificada con el familiar Pexels

Obligaciones financieras y el uso del formulario I-864

Uno de los componentes más significativos del proceso es el respaldo económico. El Uscis establece que los patrocinadores familiares deben completar el formulario I-864 (Declaración Jurada de Patrocinio Económico), mediante el cual se comprometen a sostener al beneficiario para evitar que dependa de programas públicos.

Se trata de una obligación legal que puede mantenerse hasta que el inmigrante alcance la ciudadanía, acumule 40 trimestres de trabajo, salga permanentemente de EE.UU. o fallezca.

La agencia migratoria requiere que el patrocinador demuestre ingresos equivalentes al 125% de las guías de pobreza federales, ajustadas al tamaño del hogar. Según las guías del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en ingés) vigentes desde marzo de 2025, este debe ganar al menos:

• Hogar de 2 miembros: US$26.437.

• Hogar de 3 miembros: US$33.312.

• Hogar de 4 miembros: US$40.187.

Los militares activos que solicitan a cónyuges o hijos pueden presentar ingresos equivalentes al 100% de la guía de pobreza.

Si el interesado no alcanza los ingresos requeridos, la normativa contempla alternativas. Una opción es sumar los ingresos de otros miembros del hogar mediante el formulario I-864A.

Otra es incorporar un patrocinador conjunto, quien asume las mismas obligaciones financieras del principal. También se permite demostrar solvencia mediante activos como cuentas bancarias, inmuebles o inversiones.

La tarjeta de residente permanente es el documento que prueba que un extranjero está autorizado para vivir y trabajar en EE.UU. de forma legal Freepik - Freepik

Etapas administrativas: peticiones, solicitudes y tiempos de espera

El primer paso es la presentación del formulario I-130 para familiares o del I-140 para trabajadores. Este trámite establece la relación o la oferta laboral.

Cuando el Uscis aprueba la petición, el caso avanza según la disponibilidad de visas. Los familiares inmediatos de ciudadanos no enfrentan espera, mientras que las categorías de preferencia deben aguardar a que su fecha de prioridad esté vigente.

Una vez disponible la visa, el beneficiario puede iniciar su solicitud de residencia. Si se encuentra dentro de EE.UU., presenta el formulario I-485 para ajustar su estatus. En algunos casos, es posible presentar el I-130 y el I-485 de manera conjunta.

Si la persona está en el extranjero, el expediente se dirige al Departamento de Estado y, posteriormente, al consulado o embajada correspondiente para entrevista.

El proceso incluye la toma de datos biométricos, donde el solicitante proporciona huellas dactilares, fotografías y firma. Luego se programa una entrevista ante un funcionario consular o del Uscis para confirmar información, revisar documentos y verificar la elegibilidad para la residencia permanente.