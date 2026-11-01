Green card por empleo: Estados Unidos completó la revisión de una propuesta que modificaría requisitos para extranjeros

La Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos concluyó la revisión de una regla propuesta por el Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) encaminada a modificar los requisitos para inmigrantes que soliciten la green card. La evaluación administrativa afecta un paso para que los empleadores puedan patrocinar a trabajadores extranjeros.

Green card: cambios para los trámites de categorías EB-2 y EB-3

La propuesta regulatoria fue formulada por la Administración de Empleo y Capacitación del DOL e ingresó formalmente a la OIRA el 14 de septiembre de 2026 bajo la Orden Ejecutiva 12866.

La medida apunta a modernizar la prueba del mercado laboral y reforzar las protecciones para los trabajadores locales dentro del programa de visas PERM.

Las autoridades federales de EE.UU. pretenden elevar los estándares mínimos para el reclutamiento de trabajadores calificados del programa PERM de green card Imagen ilustrativa generada con IA

Este programa permite a un empleador patrocinar a un trabajador extranjero para obtener la residencia permanente o green card a través de las categorías de preferencia basada en empleo EB-2 o EB-3, destinadas a los siguientes solicitantes:

EB-2 : está destinada a profesionales con un título avanzado o a personas con habilidades excepcionales en ciencias, artes o negocios.

: está destinada a profesionales con un o a personas con en ciencias, artes o negocios. EB-3: profesionales cuyo puesto requiere al menos un título de licenciatura de EE.UU. o su equivalente extranjero y puestos que requieren un mínimo de dos años de capacitación o experiencia laboral.

Con esta reforma se pretende elevar los estándares mínimos para el reclutamiento de trabajadores calificados en EE.UU. y garantizar que el sistema refleje con mayor precisión las condiciones reales del mercado de trabajo, según el gobierno federal.

Asimismo, las autoridades remarcaron que la norma busca asegurar que las empresas que experimentan una auténtica escasez de personal altamente capacitado mantengan un acceso ágil y efectivo al programa de inmigración permanente basado en el empleo.

La evaluación fue finalizada el 23 de octubre de 2026 con la dictaminación “Consistente con cambios”.

Al tratarse de una notificación de propuesta de reglamentación, el texto aún debe publicarse formalmente en el Federal Register. Una vez publicado el borrador oficial, generalmente se abre un periodo de comentarios público, usualmente de 30 a 60 días, antes de que el DOL procese el texto definitivo y emita una regla final aplicable.

La regla sobre la green card establece protecciones contra despidos

Otro de los pilares fundamentales del proyecto es fortalecer las salvaguardas para los trabajadores estadounidenses que se vean impactados por procesos de despidos corporativos.

La regulación exigiría un control estricto en situaciones donde las empresas hayan realizado recortes de personal en la misma ocupación o en roles relacionados dentro de los seis meses previos a la solicitud. En esa línea, las obliga a notificar y evaluar prioritariamente a los trabajadores locales desplazados.

La propuesta regulatoria tiene como objetivo central modernizar los estándares y procedimientos mediante los cuales el DOL recibe y evalúa las solicitudes de certificación laboral presentadas por los empleadores Fotomontaje realizado con IA

Adicionalmente, la propuesta intensificaría la supervisión del cumplimiento patronal en materia de prácticas de reclutamiento no discriminatorias y retención de registros.

Bajo las normativas vigentes del programa, se reitera la prohibición absoluta de que los empleadores trasladen los costos del trámite o los honorarios legales al trabajador extranjero mediante deducciones salariales o acuerdos de reembolso. Esto reafirma la obligación del patrocinador de cubrir la totalidad de los gastos del proceso PERM.

Requisitos y pasos del trámite del Formulario I-140

La obtención de una certificación laboral PERM (Formulario ETA-9089) aprobada es el requisito indispensable para que un empleador pueda presentar el Formulario I-140 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), según el portal web de Law Cornell.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Salvo excepciones específicas como las peticiones EB-1, las exenciones por interés nacional (NIW) o profesiones del Anexo A (Schedule A), la mayoría de los profesionales calificados deben completar esta etapa previa de verificación del mercado laboral.

La fecha en que el DOL acepta la solicitud de certificación laboral establece la fecha de prioridad del empleado, lo que determina su turno en la asignación de visados de inmigrante.

Una vez concedida la certificación por parte del DOL, la empresa cuenta con un plazo de 180 días calendario para presentar el Formulario I-140 ante el Uscis antes de que el documento pierda su validez.