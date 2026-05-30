Green card en EE.UU.: qué actualizó el DHS y quiénes siguen en riesgo de deportación

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aclaró el viernes que la mayoría de los inmigrantes que solicitan la residencia permanente podrán continuar haciéndolo desde dentro de Estados Unidos, en aparente retroceso de un anuncio de la semana anterior que generó alarma generalizada. Según informó The New York Times, el DHS señaló que no hubo un cambio general de política y que quedará en manos de los oficiales de inmigración decidir, caso por caso, si alguien debe salir del país para obtener su green card.

Quiénes corren más riesgo bajo la nueva interpretación

Quienes hayan permanecido en el país más allá del vencimiento de su visa ( overstay ), especialmente si llevan años sin estatus regular.

), especialmente si llevan años sin estatus regular. Personas provenientes de países cuyos ciudadanos hacen un uso elevado de programas de asistencia pública.

de asistencia pública. Quienes solicitan la residencia por vía familiar, ya que es menos probable que cuenten con una visa de trabajo vigente como respaldo.

Qué ocurre si se obliga a salir del país

Quienes hayan overstayed significativamente su visa podrían quedar bloqueados para regresar: según Doug Rand, exfuncionario de Uscis durante la administración Biden, ese escenario puede derivar en una prohibición de entrada de 10 años .

para regresar: según Doug Rand, exfuncionario de Uscis durante la administración Biden, ese escenario puede derivar en una . Los consulados tienen mayor discrecionalidad para rechazar solicitudes, sus decisiones no son apelables y los solicitantes no pueden llevar abogado a la entrevista.

Qué implica para trabajadores con visa H-1B

Empresas tecnológicas y sus abogados alertaron que los trabajadores altamente calificados en visas H-1B que esperan su green card podrían verse forzados a salir , lo que alargaría aún más los tiempos de espera ya prolongados.

, lo que alargaría aún más los tiempos de espera ya prolongados. El anuncio original generó tal confusión que incluso funcionarios dentro del DHS no tenían claro el alcance real del cambio.

En 2024 se otorgaron aproximadamente 1,4 millones de green cards, de las cuales cerca de 820.000 fueron aprobadas mediante ajuste de estatus, el proceso que permite tramitar la residencia sin salir del país. La situación continúa en evolución: abogados de inmigración evalúan posibles acciones legales, aunque la falta de claridad en el texto de la norma complica definir qué impugnar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.