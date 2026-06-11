La calculadora oficial del Uscis para saber los costos exactos de tus trámites en junio 2026
La herramienta digital permite verificar tarifas actualizadas; categorías de exención y métodos de pago autorizados para solicitudes migratorias presentadas en papel o en línea
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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) dispone de una calculadora de tarifas que permite consultar los costos vigentes de distintos trámites migratorios y evitar rechazos por errores en los pagos. El sistema muestra los montos según el tipo de formulario, la edad del solicitante y la categoría aplicable.
Cómo funciona la calculadora de tarifas de Uscis
La calculadora de Uscis es una herramienta diseñada para dar información basada en el formulario G-1055 (programa de tarifas). Al ingresar a la página, los usuarios pueden seleccionar el idioma español desde el menú superior.
Para utilizarla correctamente y conocer los costos exactos de los trámites, los pasos a seguir son:
- Elegir el formulario correspondiente o ingresar directamente el número del trámite para localizarlo en la lista desplegable que se encuentra en la parte inferior de la página.
- Una vez seleccionado el formulario, la plataforma detalla los costos según cada situación particular. En algunos casos, el valor cambia de acuerdo con la edad del solicitante o si la petición se presenta junto con la de un familiar directo.
- La calculadora muestra tanto la tarifa de presentación en papel como la tarifa de presentación en línea, esta última generalmente es la más económica.
Si la persona va a presentar múltiples formularios, debe seleccionar cada uno por separado en la calculadora para determinar el pago exacto que corresponde a cada aplicación individual.
Tarifas actuales para residencia permanente y otros formularios
Uno de los formularios más consultados es el I-485, utilizado para solicitar el ajuste de estatus o la residencia permanente. El costo general es de US$1440 en papel y US$1390 en línea. Para menores de 14 años que presentan la solicitud junto con uno de sus padres, la tarifa baja a US$950 en formato físico y US$900 en la modalidad digital.
El formulario I-90, destinado al reemplazo de la tarjeta de residencia permanente, tiene un costo de US$465 para solicitudes en papel y de US$415 para trámites en línea. Sin embargo, el Uscis establece excepciones para determinados casos.
El trámite no tiene costo cuando la tarjeta nunca fue entregada, si existió un error del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) o cuando corresponde una renovación vinculada a requisitos de edad.
Otro de los trámites incluidos es el I-131 para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que necesitan autorización de viaje. El precio es de US$630 en papel y US$580 en línea.
Existen además categorías exentas de pago. Entre ellas figuran:
- Refugiados
- Determinados integrantes de las Fuerzas Armadas
- Jóvenes inmigrantes especiales
- Víctimas de trata de personas con visa T
- Víctimas de delitos con visa U
- Solicitantes amparados por la ley VAWA
Métodos de pago aceptados por el Uscis
El Uscis modificó los mecanismos de pago para los trámites enviados por correo a oficinas Lockbox. Actualmente, según el sitio web oficial, ya no se aceptan cheques personales, comerciales ni giros postales, salvo en situaciones excepcionales autorizadas.
Para solicitudes físicas se debe utilizar el formulario G-1450, destinado a pagos con tarjeta de crédito, débito o prepaga. También está disponible el G-1650 para transferencias ACH desde cuentas bancarias de EE.UU.
El organismo migratorio indicó además que cada formulario debe abonarse por separado. Un pago conjunto para distintas solicitudes puede provocar el rechazo completo del paquete.
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