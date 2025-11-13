La lista del Uscis con los documentos obligatorios para solicitar un EAD como inmigrante en EE.UU.

Un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) se otorga a ciertos extranjeros para confirmar su legalidad para laborar en EE.UU. como inmigrante. El trámite se realiza ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y esta es la lista de documentación obligatoria.

Uscis: qué inmigrantes necesitan un permiso de trabajo

De acuerdo con la agencia de inmigración, los refugiados, asilados y otros migrantes que están en EE.UU. pueden utilizar el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, para obtener el EAD.

El Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, se puede presentar en línea o por correo postal Archivo

Sin embargo, otros extranjeros cuyos estatus migratorios les autorizan a trabajar en Estados Unidos sin restricciones también pueden solicitar, si así lo desean, la tarjeta para demostrar su autorización.

En ese sentido, la agencia señala que un residente permanente no tiene que pedir la tarjeta de permiso de trabajo, ya que la green card es su evidencia de autorización de empleo. Tampoco quienes tienen estatus de no inmigrante con aprobación para laborar, como aquellos con visas H-1B, L-1B, O o P.

Los documentos obligatorios para solicitar un EAD en EE.UU.

Para quienes deben solicitar el EAD, el Uscis tiene una lista de documentos obligatorios que se deben presentar junto con el formato:

Una copia del Formulario I-94 , Registro de Entrada/Salida (frontal y posterior), una copia impresa del formato electrónico, o el pasaporte u otro documento de viaje.

, Registro de Entrada/Salida (frontal y posterior), una copia impresa del formato electrónico, o el pasaporte u otro documento de viaje. Una copia del último Documento de Autorización de Empleo (EAD) (si corresponde).

Dos fotos idénticas estilo pasaporte, tomadas recientemente.

estilo pasaporte, tomadas recientemente. Formulario G-28 (si está siendo representado por un abogado o representante acreditado).

Si no se emitió un EAD anteriormente, se debe presentar una copia de un documento de identidad emitido por el gobierno que muestre fotografía, nombre y fecha de nacimiento, como: un pasaporte, un certificado de nacimiento, una visa expedida por un consulado extranjero o un documento nacional de identidad con foto y/o huella dactilar.

Los formularios del Uscis son gratuitos y se pueden descargar en el sitio web de la agencia Freepik

El organismo señala que no es necesario enviar documentos originales, a menos que sean solicitados específicamente en las instrucciones del formulario.

Cómo solicitar el EAD en Estados Unidos: requisitos

La dirección de presentación dependerá de la razón por la cual se hace la solicitud y la categoría de elegibilidad. El Formulario I-765 se puede presentar por correo postal o en línea. Después de que se aprueba, la tarjeta será producida dentro del plazo de dos semanas.

Sin embargo, el plazo en el que reciba el EAD puede variar, según los tiempos de entrega del servicio Priority Mail del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés). La agencia pide que se dejen pasar un total de 30 días a partir de la aprobación antes de enviar una consulta sobre el estatus de envío.

El costo del permiso de trabajo para migrantes en 2025

El Uscis anunció en julio de este año una actualización en las tarifas que obedece a lo establecido en el proyecto (HR1), conocido como One Big, Beautiful Bill Act.

Los cambios impactaron en el costo de la solicitud para asilados, personas con parole y con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), quienes tendrán que cubrir un pago de 550 dólares.

El Uscis anunció nuevas tarifas para el permiso de trabajo de inmigrantes Freepik

Además, los precios del Formulario I-765 dependen de la categoría de solicitud y la forma en la que se realiza el trámite ante el Uscis:

Solicitud general: impreso US$520 y en línea US$470 .

impreso . Si se presentó la solicitud con una tarifa a partir del 1º de abril de 2024 y el Formulario I-485 (ajuste de estatus) aún está pendiente: US$260 (impreso y en línea).

Existen otras categorías que están exentas de pago.

El Uscis advierte que si se van a presentar varios formularios, es necesario pagar cada tarifa por separado. “Podemos rechazar todo su paquete si envía un pago único y combinado para múltiples formularios”, precisa.