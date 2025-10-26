Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo: últimas actualizaciones del Uscis

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) se encarga de procesar la mayoría de los trámites para inmigrantes. Entre los formularios que administra está el I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, que deben de pedir la mayoría de los extranjeros que deseen trabajar en el país de forma legal. Estas son las últimas actualizaciones.

Quiénes deben utilizar el Formulario I-765 del Uscis

La agencia señala que los empleadores estadounidenses deben garantizar que todos sus trabajadores, independientemente de su ciudadanía u origen nacional, estén autorizados para trabajar en Estados Unidos. Tener un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) es una forma de demostrarlo.

El Documento de Autorización de Empleo (EAD), es un permiso se les da a algunos extranjeros para que puedan trabajar en EE.UU. de forma temporal Uscis

Para solicitar un EAD, generalmente se debe presentar el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo. Se inicia el trámite, si:

Se está autorizado a trabajar en EE.UU. debido al estatus migratorio o circunstancias (por ejemplo, asilados, refugiados, o no inmigrantes U).

debido al estatus migratorio o circunstancias (por ejemplo, asilados, refugiados, o no inmigrantes U). Se tiene un pendiente Formulario I-485 , Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus.

, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus. Se tiene pendiente un Formulario I-589 , Solicitud de asilo y de suspensión de expulsión.

, Solicitud de y de suspensión de expulsión. Se tiene un estatus o circunstancia de no inmigrante que permite estar en EE.UU., pero no trabajar en el país sin primero solicitar permiso (como un estudiante F-1 o M-1).

La dependencia también explica que no es necesario solicitar un EAD si se es residente permanente legal, ya que la green card es prueba de su autorización de empleo. Tampoco cuando se tiene un estatus de no inmigrante que autoriza a trabajar para un empleador específico relacionado con el estatus (por ejemplo, visas H-1B, L-1B, O o P).

Solicitud de Autorización de Empleo: actualizaciones 2025

La página oficial del Uscis, para el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, tuvo su última actualización el pasado 24 de septiembre. Entre las alertas mostradas se encuentra el anuncio acerca de las nuevas tarifas requeridas por el Proyecto de Ley de Reconciliación HR 1.

Los cambios en las tarifas obedecen a las disposiciones del proyecto de ley firmado por Donald Trump, conocido como One Big, Beautiful Bill Act Freepik

“Los solicitantes deben presentar las nuevas tarifas con solicitudes de beneficios con matasellos del 22 de julio de 2025 o posterior. Uscis rechazará cualquier formulario con matasellos del 21 de agosto de 2025 o posterior que no incluya las tarifas correspondientes”, indica la agencia.

Los cambios impactaron en el costo del formulario para grupos específicos de migrantes, como: asilados, personas con parole, con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

La dependencia también informa acerca de las fotos enviadas. Indica que deben estar sin montar ni retocar, lo que significa que no deben ser editadas ni modificadas digitalmente.

Advierte que el envío de ese tipo imágenes retrasará el procesamiento de la solicitud y podría generar que se pida al beneficiario que se presente de forma física en un Centro de Apoyo para verificar la identidad.

Solicitud de empleo en EE.UU. para migrantes: así se obtiene el EAD

Tras la aprobación del Formulario I-765, la tarjeta EAD debería estar lista en un plazo de dos semanas. Se enviará por correo prioritario del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés).

Los permisos de trabajo se envían por correo prioritario del Servicio Postal de Estados Unidos Facebook US Postal Service

La agencia precisa que el plazo para recibir el documento puede variar según los tiempos de entrega de la empresa de mensajería. Asimismo, recomienda esperar un total de 30 días desde la aprobación antes de consultar el proceso.

Si no se recibe la tarjeta dentro de este plazo, se puede visitar la sección Solicitud Electrónica - Herramientas de Autoservicio para obtener instrucciones sobre cómo enviar una consulta.