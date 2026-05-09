Actualizaciones del Uscis para esta semana de mayo: procesos migratorios, TPS y DACA
Las fechas de prioridad marcan qué solicitantes pueden avanzar con el proceso de residencia permanente en Estados Unidos
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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) confirmó cuáles serán las pautas vigentes durante la semana del 10 al 16 de mayo de 2026 para quienes tramitan la green card, permisos laborales y otros beneficios migratorios como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
Qué pasará en mayo 2026 con DACA y el TPS
Las personas amparadas bajo DACA y el TPS continuarán afectadas por las revisiones internas implementadas por el Uscis. Aunque los expedientes no fueron cancelados, la agencia confirmó que muchas solicitudes permanecerán sin resolución definitiva mientras avanzan nuevos controles de antecedentes migratorios y administrativos de los solicitantes.
La pausa impacta especialmente en quienes esperan renovaciones de permisos de trabajo o extensiones de protección migratoria. Durante este período, el Uscis puede volver a solicitar datos biométricos, entrevistas adicionales o revisiones complementarias antes de emitir una respuesta final.
En el caso de DACA, las demoras generan preocupación entre beneficiarios cuyos permisos laborales vencen en los próximos meses. Según especialistas citados por CNN, algunos solicitantes podrían enfrentar dificultades para conservar sus empleos si la renovación no llega antes del vencimiento de la autorización actual.
Por su parte, el Uscis sostuvo que el procesamiento de solicitudes continúa y aseguró que las demoras “deberían ser breves”, aunque reconoció que no existe un calendario exacto para completar los controles pendientes.
Qué criterios aplicará Uscis durante mayo 2026
La agencia indicó que las personas con pedidos por patrocinio familiar deberán utilizar la tabla de “fechas para presentación”. Ese esquema habilita la entrega del ajuste de estatus antes de que exista una decisión definitiva sobre la residencia permanente.
En las categorías laborales, en cambio, el Uscis mantendrá la tabla de “acción final” como referencia obligatoria. Ese cuadro determina el momento en que una visa de inmigrante puede emitirse oficialmente.
El organismo explicó que cada trámite depende de la fecha de prioridad asignada al solicitante. En la mayoría de los casos, corresponde al día en que ingresó la petición inicial ante Uscis.
Los cupos migratorios y las demoras por país
La legislación migratoria estadounidense fija un máximo anual de visas permanentes. En las categorías familiares, el límite disponible alcanza los 226 mil permisos por año fiscal. Para las solicitudes basadas en empleo, el piso global se ubica en 140 mil permisos. Además, ningún país puede superar el 7% del total anual emitido.
Este sistema impacta especialmente en naciones con alta demanda migratoria, donde las fechas de prioridad suelen retroceder varios años debido a la acumulación de expedientes. El Uscis también recordó que algunas categorías aparecen identificadas con la letra “C” (“Current”). Esa marca indica que hay visas disponibles de forma inmediata y que el solicitante no enfrenta límites por orden de prioridad.
¿Qué categorías familiares tendrán disponibilidad inmediata?
Dentro de las peticiones familiares, la categoría F2A seguirá disponible para solicitantes de todos los países. Este grupo incluye a cónyuges e hijos de residentes permanentes. Esto quiere decir que la clasificación figura con disponibilidad total para países como México, China, India y Filipinas.
Mientras, otras clasificaciones familiares continúan con listas de espera. Los solicitantes deben verificar si la fecha en la que iniciaron su petición migratoria es anterior a la que aparece publicada en el Boletín de Visas para su país y categoría. Si cumple con ese requisito, se puede seguir con el trámite. Los límites establecidos para mayo son:
- F1: hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses. Para la mayoría de los países, Uscis trabaja con solicitudes iniciadas antes del 1° de octubre de 2018. En México, el límite retrocede hasta el 1° de octubre de 2008.
- F2B: hijos e hijas solteros mayores de 21 años de residentes permanentes. La mayoría de los países, junto con China e India, tienen como referencia el 1° de enero de 2018. En México, el proceso avanza sobre casos anteriores al 15 de mayo de 2010.
- F3: hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses. México presenta una de las mayores demoras, con trámites iniciados antes del 15 de julio de 2001. En Filipinas, la referencia es el 8 de agosto de 2006.
- F4: hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses adultos. Esta clasificación mantiene las esperas más extensas. México registra solicitudes previas al 30 de abril de 2001, mientras India procesa casos anteriores al 15 de diciembre de 2006.
Las visas por empleo y los permisos laborales
Las personas que solicitan residencia permanente mediante empleo deberán seguir la tabla de acción final durante la semana del 10 al 16 de mayo. De acuerdo a este esquema, el estado de las principales categorías laborales es el siguiente:
- Primera Preferencia (EB-1 - Trabajadores Prioritarios): se encuentra “C” (Corriente) para la mayoría de las áreas, lo que significa que hay números autorizados para todos los solicitantes calificados. Las únicas excepciones son China e India, donde solo pueden avanzar casos con fecha de prioridad anterior al 1 de abril de 2023.
- Segunda Preferencia (EB-2 - Profesionales con Títulos Avanzados o Habilidad Excepcional): está “C” (Corriente) para casi todo el mundo, excepto para China (1 de septiembre de 2021) e India (15 de julio de 2014).
- Quinta Preferencia (EB-5 - Creación de Empleo/Inversores):
- Categorías Reservadas (Rural, Alto Desempleo e Infraestructura): se mantienen “C” (Corrientes) para todos los países, permitiendo el trámite sin las demoras que afectan a otras categorías.
- Categoría No Reservada: para la mayoría de los países está “C”, pero tiene esperas significativas para China (22 de septiembre de 2016) e India (1 de mayo de 2022). Se advierte que la alta demanda de India en esta categoría podría obligar a retroceder las fechas o hacerla “no disponible” más adelante para no exceder el límite anual.
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