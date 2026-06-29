Llegaron con visas de estudiante: el grupo de migrantes que gana más que los graduados de EE.UU.

Un análisis basado en datos del Economic Innovation Group mostró que los trabajadores procedentes de India que ingresaron originalmente a Estados Unidos con visas estudiantiles, como la F-1 o la J-1, registraron salarios más altos que los trabajadores nacidos en el país norteamericano con formación universitaria.

Los trabajadores de India que llegaron con visas estudiantiles alcanzan salarios de US$146 mil

De acuerdo con un estudio publicado por StudentEB5, los ciudadanos provenientes de la India que ingresaron con estas visas perciben un salario anual mediano cercano a los US$146 mil.

Estos datos, basados en el Economic Innovation Group (EIG), también mostraron que la mediana salarial de los graduados estadounidenses ronda los US$87.000.

Cuánto ganan los trabajadores indios que ingresaron a EE.UU. a través de una visa estudiantil F-1 o J-1 Shutterstock

La diferencia se vincula principalmente con el perfil profesional y los sectores donde se desempeñan estos trabajadores.

La investigación señaló que muchos de los extranjeros que llegaron inicialmente con visas de estudiante y luego permanecieron en el mercado laboral estadounidense registraron remuneraciones más elevadas que las de los trabajadores locales con educación universitaria.

Por qué quienes llegaron con visas estudiantiles registran salarios más altos

Uno de los factores identificados es la fuerte presencia de profesionales extranjeros en actividades vinculadas a tecnología, ingeniería, salud e innovación. Estas áreas concentran algunos de los salarios más altos del mercado laboral estadounidense.

Los datos analizados mostraron además que quienes ingresaron al país norteamericano para cursar estudios superiores y posteriormente accedieron a empleos especializados obtuvieron ingresos medios de alrededor de US$115 mil en 2023.

Los ciudadanos indios que ingresaron bajo estas visas tienen un ingreso anual medio de aproximadamente US$146 mil, muy por encima de los US$87.000 de los graduados estadounidenses Freepik

Para una parte de estos profesionales, las visas estudiantiles constituyen el primer paso de una trayectoria migratoria que puede continuar mediante el OPT y, posteriormente, con el patrocinio de un empleador para acceder al programa H-1B. Por ese motivo, los ingresos de este último grupo también forman parte del debate sobre los salarios de los trabajadores extranjeros altamente cualificados.

El debate sobre la brecha salarial en EE.UU.

A pesar de los niveles de ingresos observados, distintos estudios mantienen posiciones diferentes sobre la comparación salarial entre trabajadores extranjeros y estadounidenses que ocupan funciones equivalentes.

Según lo retomado por Newsweek, una investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés) estimó que los trabajadores con visa H-1B perciben, en promedio, salarios alrededor de un 16% inferiores a los de empleados estadounidenses en puestos comparables.

Una de las explicaciones mencionadas es que la dependencia del patrocinio empresarial puede reducir la capacidad de negociación de estos trabajadores.

“La brecha salarial varía significativamente según la edad. Los trabajadores jóvenes con visa H-1B suelen ganar más que los estadounidenses mayores en puestos similares”, explicó Sam Peak, gerente de políticas de EIG, a Newsweek.

Marjorie Taylor Greene propone finalizar con la visa H-1B

Revés judicial para una tarifa impulsada sobre las visas H-1B

Mientras continúa la discusión sobre el impacto económico del programa, una medida impulsada para encarecer determinadas solicitudes de visa enfrenta obstáculos en los tribunales.

El 8 de junio, un juez federal del estado de Massachusetts dejó sin efecto una tarifa extraordinaria de US$100 mil aplicada a ciertas peticiones H-1B .

. La resolución concluyó que el cobro excedía las facultades administrativas al funcionar como un impuesto que requería aprobación legislativa.

La sentencia también cuestionó aspectos del procedimiento utilizado para implementar la medida. No obstante, la administración federal presentó una apelación y obtuvo una suspensión temporal que permite mantener el cobro mientras avanza el proceso judicial.

Nuevas reglas para la selección de visas especializadas

Paralelamente, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), EE.UU. introdujo un sistema de selección que otorga prioridad a los candidatos con mayores salarios ofrecidos y niveles más altos de cualificación profesional.

El objetivo de esta modalidad es favorecer la llegada de trabajadores con experiencia especializada y fortalecer la competitividad de sectores considerados estratégicos para la economía estadounidense.

En este contexto, funcionarios del Departamento de Trabajo reiteraron a Newsweek que las políticas migratorias deben equilibrar la incorporación de talento internacional con la protección de las oportunidades laborales y salariales de los trabajadores estadounidenses.