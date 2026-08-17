Noticias del Uscis hoy: confirman cambios en los formularios I-539 e I-765 a partir del 15 de septiembre

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que modificará los formularios utilizados para solicitar una extensión o cambio de estatus de no inmigrante y una autorización de empleo. Las nuevas versiones del I-539 y el I-765 comenzarán a regir el 15 de septiembre.

Qué cambia en los formularios I-539 e I-765 del Uscis

De acuerdo con la información oficial, la actualización responde a una nueva normativa sobre los períodos fijos de admisión y los procedimientos para extender la permanencia de determinados no inmigrantes.

La medida alcanza a visas de estudiantes con categoría F, visitantes de intercambio con categoría J y representantes de medios de comunicación extranjeros con categoría I.

El DHS habilitó la implementación de una nueva normativa diseñada para limitar el tiempo de estancia de los portadores de visas F, J e I Imagen creada con IA

De acuerdo con lo que estableció el Uscis, la nueva edición del formulario I-539, Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante, reemplazará a la versión fechada el 28 de agosto de 2024.

Por su parte, el formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, pasará de la edición del 21 de agosto de 2025 a la nueva. El Uscis aclaró que las versiones anteriores podrán utilizarse únicamente si la presentación se realiza antes del 15 de septiembre.

En los trámites enviados por correo, se tomará en cuenta la fecha del matasellos, mientras que en las presentaciones electrónicas se considerará el día en que fueron enviadas.

El Uscis no dará un período de gracia para los cambios en los formularios

La agencia señaló que esta actualización no tendrá un plazo adicional para permitir el uso de los formularios anteriores. La ausencia de un período de gracia está vinculada con la necesidad de aplicar las nuevas disposiciones sobre los períodos de admisión de estudiantes, visitantes de intercambio y representantes de medios extranjeros.

Para facilitar la transición, el Uscis publicó versiones preliminares de los formularios con fecha del 15 de septiembre y las instrucciones correspondientes. Los solicitantes pueden revisar esos documentos antes de la entrada en vigor, pero no deben presentar las versiones preliminares antes del 15 de septiembre.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Qué ocurre si se presenta una versión anterior ante el Uscis

Quienes envíen el I-539 con la edición del 28 de agosto a partir del 15 de septiembre recibirán un rechazo del Uscis. La misma consecuencia se aplicará al I-765 con fecha del 21 de agosto.

Los cambios responden a nuevas normativas sobre el tiempo de permanencia para estudiantes académicos, visitantes de intercambio y medios de comunicación extranjeros Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Además de utilizar la edición correspondiente, los solicitantes deben completar los campos requeridos y firmar los formularios. Una presentación incompleta o sin la rúbrica correspondiente puede afectar el trámite de extensión de estadía o cambio de categoría solicitado.

Cuáles son los pasos para presentar ambos formularios

Para presentar correctamente el I-539 y el I-765, es fundamental seguir una serie de pasos administrativos detallados por el organismo migratorio:

Determinación de la elegibilidad y categoría : se debe verificar si la clasificación de no inmigrante actual permite solicitar una extensión o cambio de estatus. Por lo general, se debe presentar la solicitud antes de que expire la estadía autorizada actual.

: se debe verificar si la clasificación de no inmigrante actual permite solicitar una extensión o cambio de estatus. Por lo general, se debe presentar la solicitud antes de que expire la estadía autorizada actual. Preparación y llenado de los formularios : ambos deben completarse de forma legible, preferiblemente a máquina o con tinta negra. El Uscis rechazará cualquier solicitud que no tenga una firma manuscrita original.

: ambos deben completarse de forma legible, preferiblemente a máquina o con tinta negra. El Uscis rechazará cualquier solicitud que no tenga una firma manuscrita original. Recopilación de evidencia y documentación : se deben incluir copias legibles del formulario I-94 (registro de entrada/salida), pasaporte o documento de viaje. Para la autorización de empleo, es necesario enviar dos fotografías idénticas a color estilo pasaporte, tomadas recientemente, con fondo blanco y el nombre del solicitante junto con el número A escritos ligeramente al dorso.

: se deben incluir copias legibles del formulario I-94 (registro de entrada/salida), pasaporte o documento de viaje. Para la autorización de empleo, es necesario enviar dos fotografías idénticas a color estilo pasaporte, tomadas recientemente, con fondo blanco y el nombre del solicitante junto con el número A escritos ligeramente al dorso. Pago de tarifas : se debe consultar el formulario G-1055 en el sitio web del Uscis para confirmar el monto exacto del pago de presentación de cada formulario, ya que estas pueden variar según la categoría.

: se debe consultar el formulario G-1055 en el sitio web del Uscis para confirmar el monto exacto del pago de presentación de cada formulario, ya que estas pueden variar según la categoría. Presentación de la solicitud: las direcciones de envío cambian frecuentemente, por lo que se recomienda verificar el sitio web oficial del organismo para conocer el lugar exacto de presentación según la ubicación y categoría del solicitante.

Una vez finalizado el proceso, el Uscis puede enviarle una notificación para una cita de servicios biométricos (huellas dactilares, fotografía y/o firma) para comprobar la identidad y realizar verificaciones de antecedentes. No asistir puede resultar en la denegación del trámite.