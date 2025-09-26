Nueva regla del Uscis: se actualiza la guía sobre la ciudadanía americana militar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció la actualización de su guía sobre la ciudadanía para militares. El cambio impacta en el proceso de naturalización, especialmente en lo que respecta a la caracterización de la baja del servicio y la entrevista para veteranos que residen en el extranjero.

Actualización de la guía de naturalización para miembros del servicio militar

La agencia emitió cambios en el Manual de Políticas para argumentar que las bajas no caracterizadas que ocurrieron a partir del 1º de agosto de 2024 no cumplen con el requisito de una separación “en condiciones honorables” para que los exmiembros del servicio militar extranjero se naturalicen.

Existen requisitos generales que un militar extranjero o un exmilitar que solicite la naturalización debe cumplir para obtener la ciudadanía estadounidense Freepick (ninjason1)

Un extranjero que haya servido honorablemente en las fuerzas armadas de EE.UU. y, si fue separado, “en condiciones honorables”, puede ser elegible para la ciudadanía por naturalización bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) si sirvió un año o más en cualquier momento, o si sirvió durante un período de hostilidad designado.

También indican que ya no coordinarán con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para realizar entrevistas de naturalización y ceremonias de juramento en los puertos de entrada.

“En su lugar, los veteranos extranjeros que viven fuera de EE.UU. deberán solicitar visas o permiso de permanencia temporal para ingresar al país y realizar una entrevista de naturalización”, advierte el Uscis.

Los miembros del servicio militar extranjero que recibieron una baja no caracterizada antes del 1 de agosto de 2024, aún cumplen con el requisito de separación "bajo condiciones honorables" para fines de naturalización Flickr/DHS

La guía, contenida en el Volumen 12 del Manual de Políticas, entra en vigor de inmediato y se aplica a todas las solicitudes de naturalización pendientes o presentadas a partir de la fecha de publicación, del 26 de septiembre de 2025.

“Los militares de las Fuerzas Armadas de EE.UU. pueden optar a la naturalización con algunas exenciones legales a los requisitos generales, en reconocimiento a sus importantes sacrificios y compromiso con la seguridad de Estados Unidos”, señala el manual.

Por qué el Uscis hizo cambios en las guías para la naturalización de militares extranjeros

El Uscis precisa que la actualización de la guía sobre bajas no caracterizadas, responde a los cambios en las Instrucciones del Departamento de Defensa (DODI, por sus siglas en inglés) y en consonancia con las Secciones 328 y 329 de la INA.

“El 1º de agosto de 2024, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos modificó la sección 1332.14 de la DODI, Separaciones Administrativas de Alistados, para eliminar una disposición que anteriormente consideraba las bajas “no caracterizadas” como “la caracterización requerida” para “asuntos administrativos”, explica.

La autoridad para determinar si la baja fue "bajo condiciones honorables" recae en el Departamento de Guerra Freepik - Freepik

Según la actualización del DODI, un militar extranjero con baja no caracterizada antes de la fecha indica cumple el requisito de separación “honorable” para naturalizarse. En cambio, si la baja no caracterizada fue en esa fecha o después, no cumple con dicho requisito.

Además, la agencia indica que los extranjeros que se separaron o fueron dados de baja del ejército en condiciones indecorosas por razones como el incumplimiento de los requisitos de vacunación contra el Covid-19 pueden solicitar al Departamento de Guerra (DOW, por sus siglas en inglés) un cambio en la caracterización de su baja.