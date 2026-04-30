Green cards en mayo 2026: el cambio del Uscis que afecta a quienes esperan residencia por empleo

El sistema de asignación de green cards presentará modificaciones para mayo de 2026. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aplicará un criterio distinto para procesar solicitudes de residencia permanente basadas en empleo.

Impacto en categorías EB-1 y EB-2 tras el anuncio del boletín de visas para mayo

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el boletín de visas correspondiente a mayo y anunció cambios. A partir de ahora, el Uscis utilizará únicamente la tabla de “Fechas de Acción Final” y dejará sin efecto el uso de la matriz de “Fechas de Presentación” que acostumbraba aplicar durante los meses anteriores.

El Boletín de visas de mayo detalla la disponibilidad para las "Fechas de Acción Final" y las "Fechas para la Presentación de Solicitudes" (Nathan Howard/Pool Photo via AP)

“Debido al cambio de regla en Uscis, miles de personas solo tendrán dos semanas en abril para presentar su solicitud de green card o ajuste de estatus. Después de eso, tendrán que esperar y no sabemos cuánto tiempo“, señaló Ana Gabriel Urizar, abogada principal de inmigración en Manifest Law, un bufete de abogados especializado en inmigración en EE.UU.

El efecto inmediato se observará en las categorías profesionales con mayor demanda. En varios casos, personas que podían iniciar el trámite en abril ya no podrán hacerlo en mayo y deberán esperar hasta que su fecha de prioridad esté habilitada de forma definitiva dentro del cupo disponible.

Para la categoría EB-2 de India , la fecha habilitada retrocede desde enero de 2015 hasta julio de 2014 . Esto excluye a quienes quedaron dentro de ese intervalo.

, la fecha habilitada . Esto excluye a quienes quedaron dentro de ese intervalo. En el caso de EB-2 China , el corte pasa de enero de 2022 a septiembre de 2021 .

, el corte pasa . También se registran cambios en EB-1 para ambos países, con un desplazamiento desde diciembre de 2023 hasta abril de 2023.

Diferencias en las categorías familiares de residencia permanente para mayo

A diferencia del sistema basado en empleo, las solicitudes por vínculos familiares mantienen un esquema más flexible para mayo. En estos casos, el Uscis permitirá continuar con la utilización de la tabla de Fechas de Presentación para quienes ya se encuentran dentro de EE.UU.

Esto generará un avance en los tiempos de tramitación para categorías como F1, F2A, F2B, F3 y F4, en contraste con las restricciones aplicadas al sistema laboral. Según la información oficial, actualmente se presenta disponibilidad total en:

F2A (cónyuges e hijos de residentes permanentes): esta categoría aparece marcada con una “C” (Current) para todas las áreas de carga, lo que incluye países como México, China, India y Filipinas.

Esta designación permite que las solicitudes de ajuste de estatus se presenten independientemente de la fecha de prioridad del solicitante. Mientras, las otras categorías mantienen listas de espera.

Cómo presentar el formulario del Uscis para la green card en línea

Cómo funciona el boletín de visas

El boletín mensual define la disponibilidad de visas de inmigrante, según categorías y países. Incluye dos tablas principales: Fechas de Acción Final y Fechas de Presentación.

La primera determina cuándo una visa puede ser emitida. En cambio, la segunda permite iniciar el trámite antes de que haya un número disponible. El Uscis decide cada mes cuál de las dos tablas se aplica para el ajuste de estatus.

Por otro lado, el proceso de asignación se basa en el orden cronológico de las fechas de prioridad. Estas corresponden al momento en que se inicia la petición migratoria.

Cuando la demanda supera los cupos disponibles, se establece un periodo límite. Solo quienes tengan una fecha anterior pueden avanzar en el proceso.

Para el año fiscal 2026, el límite mínimo de visas por empleo es de 140.000, mientras que el sistema familiar dispone de 226 mil. Estas cifras condicionan la evolución de las fechas.