Aviso urgente del Uscis para migrantes: anulará expedientes pendientes que no paguen la tarifa de US$102 en mayo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) implementará una disposición que establece un pago anual para quienes tengan solicitudes de asilo en trámite por más de un año. La medida forma parte de cambios introducidos por una legislación federal reciente.

Cómo funciona la tarifa anual del Uscis y a quiénes alcanza

A partir del 29 de mayo, el organismo comenzará a aplicar sanciones a quienes no abonen el monto requerido, según informaron en un comunicado oficial. La tarifa fue fijada en US$102 para el año fiscal en curso, con ajustes vinculados a la inflación.

Todos los solicitantes de asilo con casos pendientes deben realizar el pago de US$102 tras recibir la notificación oficial Freepik - Freepik

El cobro se aplicará a personas con solicitudes de asilo pendientes que superen los 12 meses sin resolución. El pago es independiente de otras tasas vinculadas al trámite migratorio.

El nuevo esquema incluye el cobro por cada año calendario en que el expediente permanezca abierto. La agencia notificará de manera individual a cada solicitante sobre la obligación de pago y el plazo correspondiente.

Cómo se puede pagar la tarifa de US$102 del Uscis para solicitudes de asilo

Para pagar la tarifa anual de asilo de US$102, se debe seguir un procedimiento específico establecido por el Uscis, el cual se realiza exclusivamente en medios digitales:

No se debe intentar pagar la tarifa hasta que el solicitante reciba una notificación personal e individualizada del Uscis. En este aviso se informará oficialmente cuándo vence, la fecha límite y las instrucciones exactas sobre cómo efectuar el pago.

La tarifa debe abonarse únicamente de forma electrónica a través del sistema de la agencia. Según los documentos oficiales, esto se realiza mediante el portal oficial que acepta tarjeta de crédito, débito o transferencia electrónica de fondos desde una institución bancaria de EE.UU. No se aceptan métodos como efectivo, cheques o giros.

El incumplimiento de estos pagos puede resultar en el rechazo de la solicitud, la denegación del permiso de trabajo e incluso el inicio de procesos de deportación Imagen compuesta

Las consecuencias por no pagar la tarifa de US$102 al Uscis

Si el solicitante no cumple con el pago dentro de los 30 días posteriores a la notificación, el organismo rechazará el formulario de asilo. Esto implica que el caso dejará de ser procesado.

La medida también impacta en los permisos laborales. Las solicitudes de autorización de empleo pendientes serán denegadas y la documentación vigente perderá validez de forma inmediata.

Además, se detendrá el conteo del tiempo necesario para solicitar por primera vez un permiso de trabajo. Este plazo solo se acumula mientras el caso de asilo permanece activo.

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Una vez rechazado el expediente, la persona puede quedar sujeta a procedimientos de remoción si no posee otro estatus migratorio válido en el país norteamericano. La agencia iniciaría esas acciones tras la cancelación del trámite.

Para retomar el proceso, el solicitante deberá presentar una nueva solicitud de asilo desde el inicio. Esto incluye el pago de las tarifas correspondientes a la presentación y al nuevo período anual.

La tarifa anual para las solicitudes de asilo no puede modificarse

La normativa establece que esta tarifa no puede ser reducida ni eliminada. No se admiten solicitudes de exención por motivos económicos, a diferencia de otros trámites migratorios.

El pago debe realizarse en su totalidad, sin excepciones, salvo en casos específicos definidos por decisiones judiciales. De acuerdo con la normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), esta tarifa específica, derivada de la Ley de Reconciliación H.R.1, es obligatoria.