La regla del Uscis que entra en vigor el 10 de julio y pondría límites a miles de solicitudes migratorias

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó este 8 de mayo de 2026 en el Registro Federal la regla interina final (IFR) 2026-09289, que formaliza y amplía la autoridad del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) para rechazar o denegar solicitudes de beneficios migratorios cuando se detecten firmas inválidas, incluso si el caso ya fue aceptado para procesamiento. La norma entra en vigor el 10 de julio de 2026 y se aplica a todos los trámites presentados a partir de esa fecha.

La nueva autoridad discrecional del Uscis sobre firmas

Bajo el texto publicado en el Registro Federal, la regla establece que todo formulario o solicitud de beneficio que requiera firma debe presentarse con una firma válida.

La medida codifica una práctica que venía siendo aplicada de manera creciente: entre el año fiscal 2021 y el año fiscal 2025.

Los casos con deficiencias de firma pasaron de 300 a casi 3.000, según los datos de adjudicación del propio Uscis citados en la norma.

El DHS habilitó a agentes migratorios para rechazar solicitudes de migrantes por firmas inválidas Pexels

Si el Uscis acepta inicialmente una solicitud y luego descubre —durante la adjudicación— que la firma es inválida, el oficial puede optar por rechazar el trámite o directamente denegarlo.

La denegación implica que el caso se considera plenamente adjudicado: la agencia retiene los aranceles de presentación y el solicitante puede tener acceso a instancias de apelación.

Los casos que activan la denegación según la norma del DHS

La IFR apunta específicamente a deficiencias que los sistemas automáticos de ingreso no pueden detectar: firmas copiadas y pegadas de otros documentos, imágenes de firma insertadas como archivo gráfico, firmas generadas por software, sellos o procesadores de texto, y formularios firmados por personas no autorizadas.

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A diferencia de lo que ocurre con las firmas faltantes —detectables en la etapa de recepción—, estos defectos solo emergen durante la revisión de fondo, cuando ya se han pagado los aranceles.

La norma establece una excepción limitada: los formularios N-600 y N-600K, vinculados a solicitudes de ciudadanía por nacimiento o derivación, únicamente pueden ser rechazados —no denegados— si la única deficiencia registrada es la firma inválida.

Sin posibilidad de subsanar: el impacto para inmigrantes y empleadores

La regla confirma explícitamente que el Uscis no permitirá corregir una firma inválida después de la presentación. Un trámite con ese defecto se considerará impropiamente completado al momento de la radicación, sin oportunidad de enmienda posterior.

El riesgo práctico es doble: perder el caso y perder los aranceles, que pueden superar los varios cientos de dólares según la categoría del beneficio solicitado.

El Uscis pausó la emisión de aprobaciones finales para fortalecer los mecanismos de verificación de seguridad y filtrado de antecedentes en toda la agencia Imagen ilustrativa generada con IA

La medida se inscribe en un conjunto más amplio de cambios regulatorios implementados por la administración del presidente Donald Trump.

En paralelo, otra regla interina publicada en abril de 2026 —relacionada con la implementación de la Ley de Reconciliación H.R. 1— establece que el Uscis también retendrá aranceles en casos de solicitudes de asilo rechazadas por falta de firma válida.

El período de comentarios públicos sobre la IFR 2026-09289 corre en forma simultánea a los 60 días previos a su entrada en vigor.

Las organizaciones de defensa de inmigrantes y firmas de abogados especializadas en inmigración corporativa podrán presentar observaciones ante el Registro Federal hasta que venza ese plazo.

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.