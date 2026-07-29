Nueva regla oficial del Uscis: cuáles son los pasos clave en el proceso de asilo afirmativo de un migrante

Con la entrada en vigor de la nueva regla oficial el 28 de julio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) modificó uno de los pasos principales del procedimiento de asilo afirmativo. A partir de ahora, la agencia puede resolver que determinados expedientes pasen directamente a la corte de inmigración sin convocar previamente al solicitante a una entrevista.

Los pasos del asilo afirmativo bajo la nueva norma del Uscis

Bajo la nueva regla del Uscis, el proceso de asilo afirmativo experimentó un cambio fundamental: la entrevista presencial ya no es un paso obligatorio para todos los solicitantes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que la medida busca reducir los tiempos de resolución y disminuir el volumen de expedientes acumulados, que supera los 1,4 millones de trámites pendientes.

En qué casos el Uscis puede enviar el expediente de asilo a un juez Freepik

Ahora, los pasos del proceso consisten en:

Presentación del formulario I-589 : para hacerlo, la persona debe encontrarse físicamente en EE.UU. y, por regla general, enviar la solicitud dentro del primer año desde su última entrada al país norteamericano.

: para hacerlo, la persona debe encontrarse físicamente en EE.UU. y, por regla general, enviar la solicitud dentro del primer año desde su última entrada al país norteamericano. Evaluación inicial : la documentación inicial adquiere mayor relevancia debido al nuevo esquema. El expediente podría ser examinado únicamente sobre la base de la información escrita.

: la documentación inicial adquiere mayor relevancia debido al nuevo esquema. El expediente podría ser examinado únicamente sobre la base de la información escrita. Toma de datos biométricos : después de aceptar la solicitud, el Uscis programa una cita para registrar huellas dactilares, fotografía y firma del solicitante, información utilizada para realizar verificaciones de identidad y antecedentes.

: después de aceptar la solicitud, el Uscis programa una cita para registrar huellas dactilares, fotografía y firma del solicitante, información utilizada para realizar verificaciones de identidad y antecedentes. Revisión preliminar del expediente : un oficial analiza el formulario, las pruebas aportadas y el resultado de los controles de seguridad. Es en este momento cuando la nueva regulación introduce el principal cambio. El caso puede seguir por la vía de una entrevista o ser remitido a un juez de inmigración.

: un oficial analiza el formulario, las pruebas aportadas y el resultado de los controles de seguridad. Es en este momento cuando la nueva regulación introduce el principal cambio. El caso puede seguir por la vía de una entrevista o ser remitido a un juez de inmigración. Programación de entrevista : el solicitante comparece ante un oficial. Puede asistir acompañado de un abogado, un intérprete y testigos. El objetivo es establecer si la persona cumple con la definición de refugiado.

: el solicitante comparece ante un oficial. Puede asistir acompañado de un abogado, un intérprete y testigos. El objetivo es establecer si la persona cumple con la definición de refugiado. Remisión directa al juez : si es derivado a la corte, recibirá un aviso con la indicación. Un cambio importante es que esta carta ya no requiere una evaluación de la credibilidad del solicitante si el caso es referido directamente al juez.

: si es derivado a la corte, recibirá un aviso con la indicación. Un cambio importante es que esta carta ya no requiere una evaluación de la credibilidad del solicitante si el caso es referido directamente al juez. Notificación de la decisión: para quienes accedieron a la entrevista, la decisión final puede ser la concesión del asilo, una denegación o una remisión a la corte para que un juez de inmigración evalúe el caso en un proceso defensivo.

En qué casos el Uscis puede enviar el expediente de asilo a un juez

La normativa permite que la agencia remita una solicitud a la corte de inmigración cuando considere que el expediente no puede resolverse administrativamente y el interesado no cuenta con otra base legal para permanecer en EE.UU. Entre las situaciones contempladas figuran:

Solicitudes presentadas fuera del plazo de un año sin una excepción válida

Expedientes con impedimentos previstos por la legislación migratoria

Casos en los que la evidencia presentada no alcanza para demostrar la condición de refugiado

Casos donde el oficial concluye que el beneficio no corresponde por razones discrecionales

La nueva medida del DHS afecta al proceso de las solicitudes de asilo Imagen ilustrativa generada con IA

“No todos los casos serán enviados a un tribunal de inmigración y no sabemos cómo van a aplicar esta nueva norma. Pero lo que sí sabemos es que se está dando la oportunidad de decir que un caso no tiene evidencia suficiente”, explicó el abogado especialista en inmigración Armando Olmedo a Univision. Si el expediente reúne los elementos necesarios para continuar por la vía administrativa o el funcionario considera indispensable escuchar el testimonio del interesado, el Uscis mantendrá la entrevista.

El nuevo procedimiento también alcanza a expedientes iniciados que aún no habían recibido una entrevista. Por ese motivo, los especialistas recomiendan que toda la documentación y las pruebas estén incorporadas antes de que el oficial adopte una determinación.

El riesgo para migrantes por el nuevo procedimiento de asilo del Uscis

El abogado especializado en inmigración señaló que la modificación elimina una práctica que durante décadas garantizaba la posibilidad de una entrevista para quienes presentaban un caso afirmativo completo. Según explicó, ahora la evidencia entregada desde el inicio puede resultar determinante para el futuro del expediente.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

“Un caso que no esté completo probablemente será enviado a un tribunal de inmigración”, señaló Olmedo a Univision. El especialista mencionó que las solicitudes presentadas fuera del plazo legal o con antecedentes penales figuran entre las que podrían ser remitidas con mayor frecuencia.

Además, el abogado expresó preocupación por las consecuencias del cambio, entre ellas la pérdida de una instancia administrativa para explicar, la necesidad de preparar la defensa directamente ante un juez y el riesgo de que algunos enfrenten órdenes de deportación por no comparecer a audiencias judiciales.