Formulario I-90 para renovar la green card: desde junio 2026 solo se acepta una edición

Los residentes permanentes que necesiten renovar su green card deberán usar una nueva versión del Formulario I-90 desde junio de 2026. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que dejará de aceptar ediciones anteriores del documento. El cambio afecta a quienes tramiten la renovación o el reemplazo de la tarjeta de residencia permanente. Si el formulario enviado tiene una edición anterior o páginas mezcladas de distintas versiones, la solicitud puede ser rechazada.

Formulario I-90: qué edición aceptará el Uscis desde el 1 de junio de 2026

El Uscis explicó en su página web que desde el 1° de junio solo será válida la edición fechada el 03/13/26. Hasta el 31 de mayo, todavía se podrá utilizar la versión anterior, identificada con la fecha 03/09/23.

desde el 1 de junio solo será válida la edición fechada el 03/13/26 del formulario I-90, de acuerdo con Uscis Freepik

La fecha de edición aparece en la parte inferior de cada página del formulario. La agencia migratoria recomienda revisar ese detalle antes de enviar la documentación para evitar demoras o rechazos.

Además, todas las hojas deben pertenecer a la misma edición. El Uscis también recordó que las fechas en los formularios estadounidenses siguen el formato mes/día/año. El Formulario I-90 se utiliza para renovar o reemplazar una green card o corregir errores en la información del documento.

Green card: errores frecuentes que pueden causar el rechazo del trámite ante el Uscis

El Uscis advierte que muchos trámites son rechazados por errores simples o por datos incompletos en la solicitud. Entre los problemas más frecuentes aparecen:

Olvidar la firma.

Dejar vacíos campos obligatorios.

Escribir mal la fecha de nacimiento.

Ingresar una dirección incorrecta.

Enviar páginas de distintas versiones del formulario.

La agencia explicó además que las solicitudes rechazadas no avanzan en el proceso y, en algunos casos, el solicitante debe volver a presentar el trámite con la tarifa correspondiente.

Otro error habitual ocurre cuando las personas descargan el formulario meses antes de enviarlo y no verifican si el Uscis publicó una nueva edición. La institución oficial también recordó que los residentes permanentes condicionales por matrimonio o inversión no deben usar el Formulario I-90. En esos casos corresponde presentar los formularios I-751 o I-829, según la categoría migratoria.

Recomendaciones del Uscis para renovar o reemplazar la green card sin demoras

La entidad recomienda revisar cuidadosamente toda la documentación antes de enviar el trámite, especialmente en las solicitudes presentadas por correo. Además, permite realizar pagos con tarjeta de crédito o débito mediante el Formulario G-1450. También existen opciones de transferencia bancaria electrónica para algunos trámites migratorios.

La agencia explicó además que las solicitudes rechazadas no avanzan en el proceso del formulario I-90 para renovar o reemplazar la tarjeta de residente permanente Freepik

Por otro lado, el Uscis aconseja utilizar el sistema digital disponible en su página oficial para reducir errores vinculados con formularios desactualizados y seguir el estado del caso en tiempo real. Presentar la documentación en línea también facilita responder más rápido ante pedidos adicionales de evidencia emitidos por la agencia migratoria.

“Debe crear una cuenta para presentar su formulario. Tenerla le permitirá pagar la tarifa, revisar el estatus de su caso, recibir notificaciones, fechas estimadas y personalizadas de finalización del caso, responder a solicitudes de evidencia y manejar su información de contacto”, aclararon.

Antes de iniciar el trámite, las autoridades recomiendan descargar siempre la versión más reciente del Formulario I-90 directamente desde el sitio web oficial para evitar problemas con ediciones antiguas.