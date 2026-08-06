Oficial y confirmado: cómo se tramita la renovación del permiso de trabajo EAD para migrantes en agosto 2026

Las personas extranjeras autorizadas para trabajar en Estados Unidos deben renovar su Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) antes de su vencimiento para evitar interrupciones en su permiso laboral. El procedimiento oficial se realiza mediante el formulario I-765, administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Cómo renovar el EAD ante el Uscis, paso a paso

La agencia permite presentar la solicitud de manera electrónica mediante una cuenta en su plataforma digital o enviar el formulario en formato impreso por correo. Para esto es necesario utilizar la edición vigente del I-765 y completar todos los campos requeridos.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Según la información oficial, para renovar el permiso se debe seguir estos pasos:

Preparar el I-765 : completar todos los datos solicitados y firmar el formulario a mano (si es en papel) o mediante los mecanismos autorizados (si es digital). El Uscis rechazará cualquier solicitud que no tenga la rúbrica de manera correcta.

: completar todos los datos solicitados y firmar el formulario a mano (si es en papel) o mediante los mecanismos autorizados (si es digital). El Uscis rechazará cualquier solicitud que no tenga la rúbrica de manera correcta. Elegir el método de envío : se puede crear una cuenta en el sitio del Uscis para presentar el formulario digitalmente. Esto permite recibir alertas de estado, cargar evidencia y ver toda la correspondencia del caso de forma segura. Si se opta por el envío en papel, se debe enviar a la dirección postal específica que corresponda a la categoría de elegibilidad del solicitante.

: se puede crear una cuenta en el sitio del Uscis para presentar el formulario digitalmente. Esto permite recibir alertas de estado, cargar evidencia y ver toda la correspondencia del caso de forma segura. Si se opta por el envío en papel, se debe enviar a la dirección postal específica que corresponda a la categoría de elegibilidad del solicitante. Adjuntar fotos : se deben enviar imágenes que no estén montadas ni retocadas digitalmente. Aquellas que estén editadas pueden retrasar el proceso o requerir una cita en un Centro de Apoyo a Solicitantes.

: se deben enviar imágenes que no estén montadas ni retocadas digitalmente. Aquellas que estén editadas pueden retrasar el proceso o requerir una cita en un Centro de Apoyo a Solicitantes. Adjuntar evidencia : en este paso el solicitante tiene que sumar copias del EAD actual y cualquier otra evidencia requerida por la categoría específica.

: en este paso el solicitante tiene que sumar copias del EAD actual y cualquier otra evidencia requerida por la categoría específica. Pago de tarifas: varían según la modalidad elegida y la categoría de presentación.

El Uscis recomienda iniciar la renovación con anticipación. La orientación oficial indica que la solicitud puede enviarse hasta 180 días antes de la fecha de vencimiento del documento vigente, mientras que en determinadas categorías para estudiantes también se aconseja hacerlo al menos 90 días antes de su expiración.

Tarifas del formulario I-765 para renovar el EAD en agosto de 2026

El costo del trámite depende de la forma de presentación y del tipo de beneficio migratorio. De acuerdo con la tabla de tarifas del Uscis, para la mayoría de las categorías, el valor al solicitar una renovación es:

Presentación en papel: US$520 .

. Presentación en línea: US$470.

El EAD es un documento que sirve para demostrar ante los empleadores que una persona está autorizada legalmente para trabajar en EE.UU. Imagen ilustrativa generada con IA

Las personas con un formulario I-485 pendiente pueden acceder a costos reducidos o, en determinadas circunstancias, no pagar por la renovación del EAD. Existen además categorías que mantienen una exención total de la tarifa, como algunos refugiados, víctimas de trata, inmigrante juvenil especial y miembros actuales o antiguos de las fuerzas armadas de EE.UU.

Determinados solicitantes también deben abonar cargos adicionales previstos por la legislación vigente:

Solicitantes de asilo (categoría c8) : deben pagar la tarifa estándar (US$520 o US$470) más un cargo adicional de US$275 .

: deben pagar la tarifa estándar (US$520 o US$470) más un cargo adicional de . TPS y otros permisos (categorías a12, c11, c19): deben pagar la tarifa estándar más un cargo adicional de US$280.

Qué ocurre después de presentar la solicitud de renovación del EAD

Una vez aprobada la renovación, el Uscis indica que la producción del nuevo EAD suele completarse en aproximadamente dos semanas. Posteriormente, la tarjeta es enviada mediante el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés) por medio del correo prioritario.

Cómo pagar un formulario de Uscis

El tiempo de entrega puede variar según el servicio postal. Si transcurren 30 días desde la aprobación y el documento no fue recibido, el solicitante puede iniciar una consulta ante el Uscis y verificar el estado del envío.

La agencia también recuerda que es obligatorio mantener actualizada la dirección postal tanto ante el Uscis como ante el USPS. Si el documento se pierde por información desactualizada, será necesario presentar una nueva solicitud y abonar nuevamente la tarifa correspondiente.