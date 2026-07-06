Visa H-2B: la ventana clave para empleadores que buscan trabajadores temporales para octubre

A partir de las 12 hs (hora del este) de este 3 de julio quedó habilitado el periodo inicial para que los empleadores presenten solicitudes relacionadas con el programa de visas H-2B. Esta etapa corresponde a los puestos de trabajo cuya fecha de inicio está prevista para el 1° de octubre, comienzo del primer semestre del año fiscal 2027.

Visa H-2B: qué cambió desde este 3 de julio

La Oficina de Certificación de Trabajo Extranjero (OFLC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Trabajo, informó que este periodo permanecerá disponible hasta el 5 de julio a las 23.59 hs (hora del Este). Todas las solicitudes recibidas dentro de ese plazo participarán del procedimiento establecido para su revisión.

Las reglas del programa establecen que cualquier solicitud presentada antes del 3 de julio para una fecha de inicio del 1° de octubre será rechazada. La medida forma parte de los procedimientos aplicados por la OFLC para administrar el proceso de certificación laboral.

El calendario determina que la ventana de tres días es el único periodo habilitado para presentar este tipo de solicitudes en la fecha prevista. Una vez expirado el plazo, la oficina inicia la organización de todos los expedientes recibidos.

Cómo funciona el sistema de selección de la OFLC

Después del cierre de presentación, la OFLC aplica un procedimiento de aleatorización para definir el orden en que serán revisadas las solicitudes. Este sistema fue implementado para organizar la revisión de expedientes cuando el volumen supera ampliamente la cantidad de visas disponibles.

Cada expediente recibe un número asignado al azar conforme a las reglas administrativas vigentes. Con ese resultado se conforman distintos grupos de procesamiento. El denominado Grupo A reúne las solicitudes suficientes para cubrir la disponibilidad, fijada en 33.000 trabajadores bajo el programa H-2B.

Si la cantidad de pedidos supera ese límite, se crean nuevos grupos identificados con letras sucesivas. Cada uno reúne un número determinado de posiciones que serán evaluadas conforme avance el procesamiento de los casos.

La ventana para tramitar la visa permanecerá abierta hasta el 5 de julio David Franklin - Unsplash

Recomendaciones para evitar demoras en el trámite

La OFLC recuerda a los empleadores que deben presentar una sola solicitud por cada oportunidad laboral. Si se detectan expedientes duplicados para el mismo puesto, la oficina puede emitir una notificación de deficiencia y solicitar una justificación.

En caso de que el empleador no demuestre la existencia de una necesidad distinta para cada presentación, las solicitudes vinculadas a ese mismo empleo pueden ser rechazadas, de acuerdo con los procedimientos administrativos del programa.

Además, las autoridades indican que la declaración para empleadores de visas H-2B debe contener firmas y fechas vigentes al momento de la presentación. También debe incorporarse una copia de la orden de trabajo enviada de manera simultánea a la agencia estatal de la fuerza laboral correspondiente.

Existe un "tope" legal de 66.000 visas por año fiscal Fotomontaje realizado con IA (Gobierno de Estados Unidos)

Qué son las visas H-2B

El programa de visas H-2B permite que los empleadores o agentes de empleo estadounidenses lleven a ciudadanos extranjeros a EE.UU. para ocupar puestos de trabajo temporal no agrícola.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), esta clasificación está diseñada específicamente para empleadores estadounidenses que cumplen con requisitos reglamentarios específicos y pueden demostrar que:

No hay suficientes trabajadores estadounidenses capacitados, dispuestos o disponibles para realizar la tarea laboral temporal.

La contratación de trabajadores extranjeros no afectará negativamente los sueldos ni las condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses en tareas similares.

La necesidad del servicio es verdaderamente temporal, ya sea por una carga máxima de trabajo, por temporada, de forma intermitente o porque ocurre una sola vez.

La cantidad máxima de visas disponibles para este programa es de 66.000 por año fiscal, divididas en dos partes: 33.000 para la primera mitad del año (octubre a marzo) y 33.000 para la segunda mitad (abril a septiembre).

Generalmente, la estancia máxima permitida es de tres años. Una vez alcanzado este límite, el trabajador debe salir del país norteamericano por al menos 60 días antes de solicitar la readmisión bajo la misma categoría.

Los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años pueden acompañar al empleado bajo la clasificación H-4, aunque no están autorizados para trabajar en los EE.UU.