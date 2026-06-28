Oficial y confirmado: visas de no inmigrante y qué puede revisar el gobierno de EE.UU. en tu celular

El control de ingreso a Estados Unidos no termina en el pasaporte, la visa o las preguntas del oficial: el celular también puede formar parte de la inspección. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) contempla la revisión de dispositivos electrónicos en frontera, incluso para viajeros con visas de no inmigrante.

¿Qué puede revisar CBP en el celular?

La Directiva 3340-049B de CBP, vigente desde el 1° de enero, fija las reglas para buscar, examinar, retener y compartir información contenida en equipos electrónicos.

Los oficiales pueden pedir que se corte la conexión del aparato para evitar el acceso a información remota CBP

En un teléfono, la inspección puede abarcar datos guardados en el propio aparato. La norma indica que el examen debe concentrarse en información residente en el equipo y accesible mediante el sistema operativo, herramientas, programas o aplicaciones instaladas.

No obstante, cabe destacar que los oficiales no pueden usar intencionalmente el teléfono para entrar a contenido almacenado solo de forma remota.

Para impedir ese acceso, pueden pedir al viajero que corte la conectividad o hacerlo ellos mismos cuando existan razones operativas previstas por la directiva.

¿Qué otros equipos pueden inspeccionar?

Aunque el celular es uno de los aparatos más habituales para cualquier viajero, la regla de CBP es más amplia. La disposición define como equipo electrónico a todo elemento que pueda contener información en formato digital. Los dispositivos incluidos por la norma son:

Computadoras.

Tabletas.

Discos.

Unidades.

Cintas.

Memorias flash.

Tarjetas SIM.

Sistemas de posicionamiento global.

Sistemas de aeronaves no tripuladas.

Sistemas de infoentretenimiento vehicular.

Relojes inteligentes.

Teléfonos móviles.

Otros equipos de comunicación.

Cámaras.

Reproductores de música.

Otros reproductores de medios.

La regla señala que los migrantes deben presentar los equipos y la información contenida en ellos en condiciones que permitan la inspección.

Si un teléfono está protegido por contraseña, cifrado u otro mecanismo de seguridad, el oficial puede pedir asistencia para acceder al contenido sujeto al control fronterizo.

En caso de que la CBP no pueda completar la inspección, el oficial puede retenerlo. Esa medida se usa para continuar la revisión y definir la disposición correspondiente.

La retención del teléfono y la conservación de datos

La agencia puede conservar temporalmente un celular u otro equipo electrónico para continuar una búsqueda fronteriza. Si eso ocurre, el oficial debe emitir el Formulario 6051D al viajero.

La detención del aparato no debería superar cinco días calendario, salvo circunstancias que justifiquen una extensión. Las prórrogas requieren aprobaciones superiores y deben quedar registradas en los sistemas de CBP.

El lineamiento también fija pautas para mantener información obtenida durante una revisión. Los datos copiados no pueden conservarse por más de 21 días calendario después de concluido el examen, salvo que exista base para retenerlos bajo las reglas previstas en la política.

A su vez, los oficiales pueden guardar copias de información si determinan que existen causa probable para creer que contienen contrabando digital o evidencia de una violación de ley que la agencia está autorizada a aplicar o administrar.

Sin causa probable, la conservación queda limitada a datos vinculados con inmigración, aduanas u otros asuntos de aplicación de la ley, siempre bajo las condiciones previstas.

Cuando la inspección no puede completarse en el momento, CBP puede retener temporalmente el dispositivo CBP

¿Para qué se usan estos controles en frontera?

Las búsquedas de equipos electrónicos ayudan a identificar y combatir distintas actividades ilícitas. La agencia también señala que pueden aportar información relevante para evaluar la admisibilidad de extranjeros bajo las leyes migratorias de Estados Unidos. Entre los fines mencionados por CBP aparecen: